«Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе

«Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн дистанционного обучения в режиме видеоконференции для слушателей ГИТИСа.

Для реализации проекта требовалось решение, которое позволяло бы не нарушать творческий процесс в предоставленных для интеграции аудиториях, поскольку дистанционное обучение проходит одновременно с очным. Другими требованиями были: возможность общения в режиме телемоста без задержки сигнала, стабильная работа комплекса 24/7 и возможность масштабирования системы в будущем.

Проект включал оснащение двух аппаратных и шести аудиторий, расположенных на двух площадках института. Аудитории предоставлены несколькими факультетами: Актерский факультет, Театроведческий факультет, Продюсерский факультет, Танцевальный зал в учебном корпусе, Факультет звукорежиссуры.

Техническое оснащение помещений включает: комплект профессионального видео оборудования, систему специального освещения, систему отображения информации, звуковое оборудование, оборудование аппаратных, рабочие станции и сервера для монтажа, хранения и выпуска программ.

Мультимедийный комплекс построен на базе оборудования следующих производителей: Newtek, Birddog, Panasonic, Logocam, Blackmagic, Yamaha, Audinate, Samsung, Sennheiser, NEC, Cisco, FaseCast, TrueConf.

В аудиториях проводятся сеансы дистанционного обучения с участием преподавателя и группы слушателей методом многокамерной съемки с использованием двух камкордеров, установленных на мобильных штативах, одной роботизированной камеры с дистанционным управлением, комплекта телевизионного освещения. Обеспечивается отображение удаленных участников сеанса на видеомониторах большого формата. Технический комплекс позволяет управлять съемочным процессом как непосредственно в аудитории, так и удаленно с поста управления аппаратной.

Ключевой особенностью технического решения стало использование видео оборудования с передачей сигнала по протоколу NDI. Протокол NDI – двунаправленный стандарт, который работает через стандартную локальную сеть GigE с множеством видеопотоков, передающихся по распределяемому соединению, обладает минимальной задержкой в 1 кадр, высококачественной компрессией без потерь при повторной компрессии. Это позволяет передавать сигнал в высоком качестве, с минимальной задержкой, при минимальной пропускной способности канала. Передача звука также осуществляется по стандартным сетям Ethernet посредством протокола Dante. Данное решение позволяет в дальнейшем масштабировать технический комплекс.

Важным элементом комплекса является система специального освещения для всех шести аудиторий не только для непосредственно освещения, но и для создания всех элементов художественного света (контрового, фонового, рисующего, заполняющего) и нормированных световых и цветовых параметров освещения. Она состоит из: подвесных осветительных приборов, системы дистанционного управления освещением, автономной переносной системы напольного освещения.

Особенностью комплекса является использование двух систем для дистанционной трансляции лекции. Первая система позволяет обеспечить живое общение в режиме телемоста между преподавателем и удаленными слушателями в регионах России. Вторая система позволяет проводить обучение в формате вебинаров для большего количества слушателей (до 10 000 человек). Также в данной системе обеспечена функция хранения и защиты трансляций в облачном хранилище. Это позволяет предоставлять доступ к проведенным программам/мастер-классам для слушателей и студентов.

С начала учебного года с использованием мультимедийного комплекса проведено более 15 программ различной тематики общей продолжительностью 468 часов. По результатам были получены положительные отзывы участников. Мультимедийный комплекс задействован в нескольких учебных театральных постановках. Прорабатывается возможность расширения сферы применения дистанционных технологий в институте.