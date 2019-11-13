Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы

Avaya анонсировала Avaya IX Onespace — абсолютно новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы, которое расширяет возможности портфеля решений Avaya IX Workplace. Это новое, комплексное и интеллектуальное рабочее пространство с большим количеством настраиваемых параметров объединяет многочисленные каналы связи и приложения в едином персонализированном интерфейсе.

Avaya IX Onespace было разработано как конвергентное решение, которое можно реализовать в разных организациях, включая контакт-центры.

«Avaya меняется и развивается в разных направлениях — от подхода к созданию коммуникационных технологий следующего поколения до активного использования облачных моделей поставки решений. Множество открытых API и пакетов SDK станут ключом к успеху Avaya IX Workplace — мало кто из вендоров масштаба Avaya может похвастаться беспроблемной интеграцией с большинством бизнес-приложений, а возможность простого доступа к этим приложениям через единый облачный интерфейс особенно заинтересует компании, которые хотят облегчить работу своим сотрудникам», — сказал Дейв Майклс (Dave Michels), отраслевой аналитик и основатель TalkingPointz.

Возможности Avaya IX Onespace позволяют создать единую защищенную точку доступа в облаке для электронной почты, корпоративных приложений, социальных сетей и других инструментов. Таким образом, сотрудники получают централизованное представление о самых срочных задачах, важных разговорах с коллегами и предстоящих встречах в интуитивно понятном комплексном интерфейсе с указанием контекста. А благодаря возможностям автоматизации повторяющихся административных задач — таких, как управление персоналом или ИТ-процессами, а также ввод данных — это решение помогает максимально сосредоточиться на работе. Перечисленные нововведения будут сначала представлены в регионах EMEA и APAC, где станут доступны в первой половине 2020 г.

«Число инструментов для совместной работы и повышения производительности в последние годы сильно возросло, и в среднем сотруднику предприятия приходится переключаться между 35 важными приложениями более 1,1 тыс. раз в день. Это плохо сказывается на эффективности, креативности и объеме полезной работы, — сказал Савио Товар Диас (Savio Tovar Dias), cтарший директор, Sales Engineering, Avaya International. — Потребность в инструменте, который сводит все приложения в единый настраиваемый интерфейс, очевидна. Инновации в сфере унифицированных коммуникаций, которые мы сейчас представляем, серьезно упростят сотрудникам жизнь, повысят их продуктивность и, в конечном итоге, повысят ценность каждого работника. Последние инновации Avaya в этой сфере идеально отражают нашу стратегию — мы стремимся предоставлять решения на основе наиболее востребованных технологий на рынке, например, тонкий клиент, где каждый параметр можно настроить по своему желанию».

Avaya продолжает совершенствовать свои основные коммуникационные платформы, используя открытые API и пакеты SDK, а также обеспечивая интеграцию целого ряда стандартных и новых инструментов и технологий в коммуникационные рабочие процессы предприятий. В результате клиенты Avaya могут расширять возможности своих решений для унифицированных коммуникаций благодаря интеграции с Microsoft и другими поставщиками, CRM-системами, социальными сетями и другими инструментами, а также дополнять их возможностями ИИ, аналитики и распознавания речи, чтобы трансформировать пользовательский опыт сотрудников и клиентов. Кроме того, Avaya развивает облачные платформы для обеспечения лучшей мобильности, поэтому почти каждое решение можно развернуть в облаке — публичном, частном, или же гибридном, совмещая локальное развертывание и облачную модель.