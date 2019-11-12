Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»

В центре по обслуживанию образовательных организаций Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатывается около 100 тыс. документов в месяц.

Учреждениям предоставлен доступ к системе через веб-интерфейс для ввода первичных данных по контрактам, приходным и расходным документам, табелям учета посещаемости. Централизованная бухгалтерия в автоматизированном режиме осуществляет расчет оплаты услуг, учет посещаемости детей, учет продуктов питания, а также подготовку аналитических данных для специалистов Управления образования Симферополя. Реализована интеграция с порталом ЕГИССО и сервисами ФСС России.

В результате проекта серьезно снижена нагрузка на сотрудников учреждений и централизованной бухгалтерии. На сегодняшний день в системе работают более 250 пользователей, обрабатываются данные по 60 тыс. детей в месяц. За счет проверок, которые автоматически выполняются при вводе документов в систему, существенно улучшено качество данных.

Директор централизованной бухгалтерии Татьяна Подгородецкая так комментирует результаты проекта: «Благодаря новой системе учета мы обрабатываем больше документов без расширения штата. Теперь сотрудники не тратят время на ручной ввод документов, исключено дублирование сведений, не нужно выполнять сверку учетных данных централизованной бухгалтерии и учреждений. Появилась возможность уделять больше внимания качеству и анализу информации».

Проект реализован компанией «Южный парус». Планируется развитие единой информационной системы образовательных учреждений в части автоматизации кадрового учета и учета товарно-материальных ценностей.