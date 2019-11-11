Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса

Mail.ru Group и IBS договорились о совместной разработке и внедрении технологий управления большими данными, а также о долговременном сотрудничестве в сфере инновационного развития и создания устойчивых технических решений на российском рынке. Соглашение было подписано генеральным директором IBS Светланой Балановой и управляющим директором «Mail.ru цифровые технологии» Павлом Гонтаревым 9 ноября 2019 г.

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и Arenadata (дочерняя структура IBS) займутся совместной разработкой облачной платформы, которая решает все задачи бизнеса в области хранения и обработки данных. IBS интегрирует в экосистему Arenadata Enterprise Data Platform (EDP) разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool, которая отвечает за обработку данных в режиме реального времени. Это расширит набор сценариев использования Arenadata EDP и даст заказчикам дополнительные конкурентные преимущества по организации хранилищ данных.

Arenadata Enterprise Data Platform состоит из массивно-параллельной СУБД Arenadata DB на базе Greenplum, брокера сообщений Arenadata Streaming (Kafka) и дистрибутива Arenadata Hadoop. Платформа доступна в облаке MCS.

В рамках соглашения компания IBS становится партнером по внедрению и продвижению продуктов Mail.ru Group для корпоративного сектора. В список продуктов входит платформа интеграции данных Tarantool, которая сочетает в себе скорость, свойственную системам кэширования, и надежность промышленных решений. Также среди них облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions, включающая широкий набор инфраструктурных и платформенных сервисов для хранения больших данных и эффективной работы с ними.

«Компания IBS является технологическим партнером многих российских крупнейших частных компаний и государственных структур. Мы создаем для клиентов масштабные цифровые платформы, а также как вендор развиваем несколько собственных продуктовых линеек. Нам важно сотрудничать с ведущими отечественными разработчиками, чьи программные продукты доказали конкурентоспособность на мировом уровне. Наша коллаборация с Mail.ru Group позволит объединить одни из лучших в России экспертиз в сфере управления большими данными и создать новые замечательные решения. Уверена, что наше партнерство — это большой шаг на пути цифровизации экономики России», — сказала Светлана Баланова, генеральный директор IBS.

«Мы рады объявить о партнерстве с IBS. Развитие рынка через создание мощных enterprise-решений — один из наших ключевых приоритетов. Опыт и наработки наших компаний в области технологий дополняют друг друга, и я уверен, что вместе с коллегами из IBS мы сможем предложить рынку новые технологические решения для акселерации российского бизнеса», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru цифровые технологии».