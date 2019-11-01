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Selectel предложил облачный сервис высокопроизводительных in-memory-вычислений

Интеграция Инфраструктура Big Data Облака

Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, представил Selectel HyperServer — решение для создания серверов с колоссальной вычислительной мощностью.

Облачные технологии сменяют традиционные подходы в еще одной сфере — сфере высокопроизводительных вычислений. HyperServer, по заявлению Selected, стал первой в России альтернативой сложным и дорогим вычислительным комплексам, применяемым в бизнесе для моделирования и разработки, предиктивной аналитики и других задач с обработкой гигантских массивов данных.

В основе нового сервиса Selectel технология, которая объединяет от двух до десятков обычных серверов в один программно-определяемый сервер. Гипервизор в реальном времени анализирует нагрузку и распределяет ее между физическими узлами. В максимальной конфигурации такая вычислительная машина получает до 1024 ядер и 64 терабайт оперативной памяти.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, сказал: «Selectel HyperServer совмещает преимущества программно-определяемых технологий и сервисной модели — низкая цена владения, оплата по потреблению, моментальное масштабирование. Он гарантирует гибкий облачный подход к построению ИТ-инфраструктуры. По техническим характеристикам сервис превосходит многосокетные вычислительные системы и приближается к суперкомпьютерам за миллионы долларов. При этом с Selectel HyperServer не нужны большие инвестиции и месяцы на поставку оборудования».

Хотя технология in-memory computing де-факто стала стандартом для высокопроизводительных вычислений, ее распространение ограничивает дороговизна традиционных платформ. Вычислительные системы собираются из мощных узлов с многоядерными процессорами и сотнями модулей памяти, их синхронная работа поддерживается специальным оборудованием. Среди прочих минусов — длительные сроки поставки и развертывания и практическая невозможность масштабирования таких систем.

Selectel HyperServer устраняет эти недостатки и расширяет границы применения in-memory computing. Цена гиперсервера складывается из тарифа на составляющие его выделенные серверы и ежемесячной лицензии гипервизора. Это в десятки раз дешевле, чем покупка готового решения у вендора. Гиперсервер инсталлируется в течение недели, для корректировки его технических характеристик достаточно нескольких дней. Доступный и гибкий Selectel HyperServer можно использовать для регулярных задач и в коротких проектах, например, для проверки новой гипотезы, отладки изменений перед внедрением или пилотного проекта.

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