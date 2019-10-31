РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет»

МИРЭА – Российский технологический университет открывает лабораторию Big Data и искусственного интеллекта, благодаря которой студенты смогут получить самые востребованные в мире профессии: администратор платформ Big Data, специалист по информационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных.

Для создания лаборатории была выбрана ИТ-компания «Инфосистемы джет. Команда интегратора совместно со специалистами университета развернула и ввела в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки данных на основе платформы Cloudera (Hortonworks).

«Работа с большими данными – компетенция, которую очень важно развивать в вузе. Уже в ближайшем будущем эти технологии будут присутствовать во всех отраслях экономики, и наши студенты будут иметь возможность научиться извлекать пользу из данных, — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, — Компанию “Инфосистемы джет” в качестве партнера мы выбрали не случайно, у нее хорошая деловая репутация. Кстати, ее эксперты читают нашим студентам лекции по информационной безопасности».

В ближайшее время в РТУ МИРЭА откроются учебные курсы по работе с Big Data, а в дальнейшем университет планирует выполнять научно-исследовательские работы в сфере анализа данных для государственных и коммерческих организаций.

Комментируя выбор ПО для создания программно-аппаратного комплекса, директор департамента систем консолидации и визуализации данных «Инфосистемы джет» Дмитрий Кулагин отметил, что готовый open source дистрибутив от Cloudera (Hortonworks) обходится на порядок дешевле ряда вендорских продуктов для Big Data из Gartner MQ. В то же время, у этого решения есть поддержка вендора и интегратора, которые помогут решить проблемы, если они возникнут.