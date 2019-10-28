Сбербанк автоматизировал рекрутинговый подбор разработчиков

Сбербанк автоматизировал подбор начинающих разработчиков для новой программы SberStart при поддержке компании Skillaz, разработчика одноименной системы автоматизации рекрутмента. Благодаря программе банк планирует сократить сроки укомплектования позиций. Технологии Skillaz позволили Сбербанку снизить трудозатраты рекрутеров и увеличить скорость найма.

SberStart – это трехмесячная оплачиваемая программа, включающая адаптацию, Java-школу, выполнение реальных задач и других активностей. Участники, которые проявят себя наилучшим образом, получат предложения о работе в самых передовых проектах Сбербанка.

Skillaz полностью роботизировал первичную коммуникацию и сбор данных кандидатов на всех этапах отбора. Соискатели проходят тестирование на профессиональные навыки и записывают ответы для видеоинтервью, которые сразу отображаются в профиле кандидата и автоматически получают оценку. Статус прохождения этапов отслеживается системой, при необходимости соискателям отправляются напоминания в виде SMS-сообщений и писем на электронную почту. Благодаря этому рекрутер получает большой объем данных о кандидате с наглядной аналитикой, которая помогает принять решение. HR-специалисту остается только назначить очную встречу с теми, кто успешно прошел отбор, и оформить их на стажировку.

Ксения Мартынова, управляющий директор управления привлечения и отбора талантов Сбербанка, сказала: «Skillaz автоматизирует массовый подбор персонала в Сбербанке с 2017 г. За это время было нанято 15 тыс. операторов колл-центров, консультантов отделений и менеджеров по продажам. Благодаря этому рекрутеры стали тратить на закрытия позиции в два раза меньше времени, а общие затраты на найм понизились на 34%. Теперь благодаря Skillaz мы впервые роботизировали подбор разработчиков, чтобы сформировать кадровый резерв и сократить сроки укомплектования открытых позиций в компании. Результаты не заставили себя ждать: уже в первую неделю мы получили большое количество релевантных откликов».

Ярослав Третьяков, операционный директор Skillaz, сказал: «Для Сбербанка мы сделали комплексное решение, которое оптимизирует затраты рабочего времени на многоэтапный отбор разработчиков. Прогнозируемость потока кандидатов, высокая автономность системы, а также современные критерии оценки и прозрачная аналитика делают этот проект одним из самых современных на рынке».