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Подтверждена совместимость ПК «Администратор-Д» и «Ред ОС»

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Специалисты компаний «Кейсистемс» и «Ред софт» провели тестирование на совместимость операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт») и информационно-аналитической системы «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)». По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат между «Ред софт» и «Кейсистемс».

Программный продукт «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)» предназначен для автоматизации процессов, связанных с администрированием поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России под №275 от 02 апреля 2016 г.

Дмитрий Смирнов, руководитель департамента администрирования доходов компании «Кейсистемс», сказал: «Необходимо отметить высокий уровень профессионализма службы поддержки "Ред софт" и высокую мотивированность сотрудников компании на получение качественного результата при проведении совместных работ по обеспечению совместимости нашего программного продукта с операционной системой "Ред ОС". Вне всяких сомнений, наша компания заинтересована в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества».

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт», сказал: «Технологическое сотрудничество "Ред софт" и "Кейсистемс" нацелено на создание импортонезависимой среды программных продуктов, отвечающих современным



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