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Облачный портфель Axoft пополнился IaaS-решениями Mail.ru Cloud Solutions

Интеграция Инфраструктура Ритейл Дистрибуция Облака

Линейка IaaS-решений Mail.ru Cloud Solutions (MCS) теперь представлена у глобального сервисного ИТ-дистрибутора Axoft. Благодаря сотрудничеству партнеры Axoft смогут предлагать заказчикам российские облачные решения для построения ИТ-инфраструктуры.

Партнерство Axoft и Mail.ru Cloud Solutions позволит увеличить охват аудитории и предоставить бизнесу более удобный доступ к линейке решений MCS: инструментам облачного бэкапа, виртуальным серверам, базам данных и другим сервисам. IaaS-решения MCS адресованы компаниям, которые не имеют собственных ЦОДов или выстраивают гибридную ИТ-инфраструктуру: разработчикам, ритейлерам, бизнесу в сфере электронной коммерции, банкам.

«Mail.ru Cloud Solutions – это многофункциональная платформа, где можно использовать как инфраструктурные ресурсы, так и готовые приложения для бизнеса под конкретные задачи. В ближайших планах Axoft – продвижение решений MCS на партнерский канал, обучение и помощь в пресейле и настройке решений», – сказала Мария Аниканова, руководитель направления облачной дистрибуции компании Axoft.

«Мы расширяем партнерскую сеть дистрибьюторов облачных решений и рассчитываем на укрепление своих позиций в регионах. Облачные технологии MCS позволяют выстроить эффективную инфраструктуру при минимальных затратах как в небольших стартапах, так и в крупных компаниях. Благодаря партнерству с Axoft сможем предоставить необходимую облачную инфраструктуру заказчикам по всей России», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

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