Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

«Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»

Интернет E-commerce Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница

«Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Сначала специалисты «Корус консалтинга» помогли «Беру» с нуля спроектировать и автоматизировать бизнес-процессы по продаже и доставке собственных товаров. Они внедрили и запустили ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX, интегрировали ее с основной учетной системой «Яндекса» Oracle E-Business Suite и WMS-системами складов «Беру».

В июле 2019 г. «Беру» открыл свой первый пункт выдачи заказов в Москве, поэтому основной задачей нового проекта по внедрению «1С:Розница» стала автоматизация его бизнес-процессов.

«Внедрение "1С:Розницы" для пункта выдачи "Беру" носит пилотный характер. В течение нескольких месяцев мы будем выстраивать бизнес-процессы на базе системы, чтобы потом тиражировать ее на новые точки собственной сети. Созданная модель станет основой для быстрого развертывания пунктов выдачи "Беру" в Москве и других городах», – отметил Павел Ярошевский, директор по логистике группы «Яндекс.маркет».

Получение посылок из распределительного центра, выдача их клиентам, прием возвратов, выдача как оплаченных товаров, так и продажа дополнительных были автоматизированы. Специалисты «Корус консалтинга» уже провели интеграцию «1С» и учетной системы Microsoft Dynamics AX 2012.

«Этот проект уникален по скорости взаимодействия между нашей командой и командой заказчика. Реализовать его в достаточно сжатые сроки нам помогает гибкий подход, четкое планирование промежуточных задач и слаженная работа команд», – отметил Павел Василенко, руководитель проектов группы «Корус консалтинг».

«Беру» – совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка. Более 2,3 тыс. магазинов уже продают здесь более 400 тыс. разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Пользователь может купить на сервисе практически все: от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания.



Другие материалы рубрики

Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет

«Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой»

«Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России

Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»

Техника

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона

Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта