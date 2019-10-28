Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов

ATPCO и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus интегрировать мультимедийный контент ATPCO в спектр приложений и интерфейсов для покупки авиабилетов. К сфере дистрибуции относятся приложения для путешественников и поставщиков туристических услуг от Amadeus, а также API для продажи авиабилетов, которые используются многими корпоративными инструментами бронирования поездок и онлайн-тревел агентствами для поиска авиабилетов, доступных для продажи.

Соглашение также предоставляет право интегрировать мультимедийный контент в предложения NDC, которые предоставляют дополнительные возможности для сравнения авиакомпаний благодаря эффективному и привлекательному контенту. В рамках торгового соглашения Amadeus также будет поддерживать стандарт Next Generation Storefront (NGS) компании ATPCO, который помогает каналам продаж упростить процесс покупки и сделать его более удобным для потребителей. Партнерство существенно повысит скорость внедрения мультимедийного контента Routehappy и создаст уникальную технологическую основу для нового поколения продаж авиабилетов.

После приобретения Routehappy в феврале 2018 г. ATPCO внедрила надежный мультимедийный контент и программное обеспечение в систему управления контентом и предложения по продажам авиаперевозок. Мультимедийный контент Routehappy включает в себя: популярные удобства в полете, как, например, место для ног или Wi-Fi на борту, универсальные атрибуты билетов (UTA): преимущества и ограничения тарифов, например, выбор места или багаж, новый набор инструментов (UTA data kit), который помогает системам создавать универсальные атрибуты билетов с использованием расценок и правил тарифов ATPCO, универсальные атрибуты продукта (UPA): визуальный и описательный контент, например, фото и видео.

Ввиду того, что сегодня многие авиакомпании предлагают свои продукты и услуги с помощью привлекательного мультимедийного контента, в настоящее время удобства и универсальные атрибуты билетов охватывают авиакомпании, на которые приходится более 95% и 92% доступных кресло-километров (ASK) в глобальном расписании рейсов соответственно. В то время как универсальные атрибуты продуктов (UPA) используются авиакомпаниями, которые представляют почти треть доступных кресло-километров (ASK) во всем мире, покрытие UPA уже составляет 68% в Северной Америке, 65% на трансатлантических маршрутах и 50% на маршрутах, пересекающих Тихий океан.

Благодаря новому соглашению компания ATPCO стала авторизованным поставщиком мультимедийного контента авиакомпаний для Amadeus, а Amadeus — официальным дистрибьютором мультимедийного контента Routehappy. В дополнение к API-доступу, ATPCO также впервые предоставит Amadeus прямой доступ к файлам мультимедийного контента Routehappy. Это ускоряет процесс интеграции мультимедийного контента авиакомпаний в различные приложения — например, Amadeus Selling Platform Connect и API Amadeus для разработчиков, — что расширяет возможности продажи авиабилетов для поставщиков и покупателей туристических услуг.

Партнерство значительно расширяет доступ к мультимедийному контенту авиакомпаний в рамках предыдущих соглашений ATPCO. В ближайшее время компания Amadeus намерена расширить свои возможности продажи авиабилетов с помощью мультимедийного контента Routehappy от ATPCO, поскольку авиационная отрасль модернизирует процессы продаж.

«Интегрировав мультимедийный контент Routehappy в Amadeus Travel Platform, путешественники и туристические компании получат выгоду от расширенной возможности сравнивать предложения поставщиков туристических услуг по атрибутам рейсов, фотографиям и более подробным описаниям, — сказал Десиус Вальморбида (Decius Valmorbida), президент подразделения Travel Channels, Amadeus – Это еще один шаг в стратегии Amadeus по стимулированию цифровой трансформации туристической отрасли. Он дополняет нашу работу с ATPCO в отношении стандарта Next Generation Storefront (NGS) и тот прогресс, которого мы достигаем благодаря новым стандартам NDC и One Order. Все это позволит нам достичь той розничной среды в туристической отрасли, которую мы создаем вместе с нашими клиентами и отраслевыми партнерами».

«Торговое соглашение между ATPCO и Amadeus представляет собой кульминацию почти десяти лет усердной работы множества отраслевых профессионалов, каждый из которых стремится предоставить высококачественное и масштабируемое решение с мультимедийным контентом для индустрии авиаперевозок, — отметил Роберт Альберт (Robert Albert), исполнительный вице-президент ATPCO по розничной торговле (ранее основатель и генеральный директор Routehappy), – Благодаря новым возможностям дистрибуции (NDC) от IATA, стандарту Next Generation Storefront от ATPCO, мультимедийному контенту Routehappy и активному участию Amadeus, мы наконец развернули модернизированные процессы продажи авиабилетов в требуемом масштабе. В течение следующих пяти лет розничная торговля в авиакомпаниях мирового класса станет нормой, что сделает продажи авиабилетов более ценными для отрасли и предоставит потребителям гораздо больше возможностей для простой и удобной покупки авиабилетов. Отрасль авиаперевозок только что сделала большой шаг вперед».