Synerdocs представил решение для обмена электронными накладными

В веб-клиенте Synerdocs теперь можно отправлять электронные ТТН, копировать исходящие документы (и не только их), а интеграционное решение 1С поддерживает работу с актуальным форматом универсального передаточного документа. Об этих и других фишках сервиса расскажем далее.

Для ускорения взаиморасчетов с контрагентами, экономии на почтовых услугах и расходных материалах в веб-клиенте добавлена возможность работы с электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН).

Чтобы отправить документ в сервисе, загрузите соответствующий титул грузоотправителя. Убедиться в корректности заполнения полей ЭТТН перед отправкой можно, посмотрев ее печатную форму по ссылке в наименовании документа.

После отправки ЭТТН появляется в списке исходящих документов. В дальнейшем грузополучатель просматривает карточку ЭТТН и подтверждает принятие груза, подписывая накладную, или отказывает в приеме товара, отправляя уведомление об уточнении.

В интеграционном решении «1С» также можно просмотреть форму ЭТТН, в том числе информацию о статусах документа.

Появление новой функциональности в сервисе Synerdocs открывает компаниям возможности для оптимизации ряда процессов — начиная от своевременного расчета с заказчиками и заканчивая оперативным выставлением счетов.

В Synerdocs появились новые возможности.

Копирование исходящих документов в веб-клиенте. Теперь можно создать новый документ с содержанием текущего. Значения полей нового документа перед отправкой можно изменить.

Копирование строк табличных частей УПД, УКД, ДПТ и ДПРР. Это позволяет редактировать и заполнять данные в таблице намного быстрее. Кнопка копирования RP_Knopka_Copy расположена справа от табличной части.

Приказом от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ ФНС РФ утвердила новый формат универсального передаточного документа — ММВ-7-15/820. Работа с ним уже реализована в Synerdocs.

Теперь есть возможность просматривать содержимое входящих формализованных документов; принять их к учету в системе 1С; подписывать их; выгружать.

Для использования УПД в актуальном формате нужно выбрать его в настройках интеграционного решения 1С. При редактировании УПД состав полей поменяется в соответствии с указанным форматом.