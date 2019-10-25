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«Ростелеком» перешел на новый формат взаимодействия с налоговой службой — налоговый мониторинг

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«Ростелеком» присоединился к системе налогового мониторинга. Соответствующие документы подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС России) Михаил Мишустин. Налоговый мониторинг заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодействие, которое основано на передовых решениях удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности.

Участники налогового мониторинга могут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации. Получить такой документ налогоплательщик может как по планируемой сделке, так и по совершенным операциям.

Для того чтобы перейти на новый формат взаимодействия компании с налоговой службой, «Ростелекому» потребовалось существенно модернизировать системы управления рисками и внутреннего контроля, доработать ИТ-системы, а также актуализировать внутренние нормативные документы. Для информационного взаимодействия с налоговым органом «Ростелеком» разработал витрину данных. Этот инструмент позволяет налоговому инспектору контролировать правильность исчисления налогов дистанционно, обращаясь к учетной системе налогоплательщика и электронному хранилищу первичных учетных документов. К разработке витрины данных «Ростелеком» привлек консорциум компаний: компания Mail.ru выступает вендором информационной платформы налогового мониторинга и разработчиком витрины данных, компания PwC является методологом проекта, генеральным подрядчиком консорциума и интегратором внедрения выступает компания «ЭК/Солюшнс».

В дальнейшем на основе разработанной витрины данных «Ростелеком» планирует предложить комплексное ИТ-решение другим компаниям, переходящим на налоговый мониторинг.

«Налоговый мониторинг позволит перейти на новый уровень взаимодействия между службой и налогоплательщиком. Современные бизнес-технологии дают налоговому администратору возможность строить экономику доверия. Согласие на налоговый мониторинг является задачей перехода на качественный уровень контроля и позволяет компаниям формировать репутацию добросовестного налогоплательщика», — сказал руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

«Прямой открытый диалог с налоговым органом позволит “Ростелекому” получить в долгосрочной перспективе ощутимые выгоды: снизить затраты на сопровождение мероприятий налогового контроля на 35–40%, уменьшить закрытие налогового периода с трех лет до девяти месяцев, сократить документооборот, трудозатраты на налоговый контроль, налоговые риски и т.д., — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Помимо финансовых выгод переход к налоговому мониторингу будет способствовать более своевременному и упрощенному разрешению спорных вопросов, а также публичному и официальному признанию “Ростелекома” как надежного и ответственного налогоплательщика».



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