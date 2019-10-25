Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud

Oracle объявила о планах запустить к концу 2020 года 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud для поддержки клиентов по всему миру, в результате чего общее число дата-центров Oracle Cloud Infrastructure достигнет 36. Это расширение включает регионы в новых странах и регионы двойного присутствия с географическим разнесением дата-центров в США, Канаде, Бразилии, Великобритании, ЕС, Японии, Южной Корее, Австралии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Израиле, а также новые регионы с дата-центрами для государственного сектора в Великобритании и Израиле. Кроме того, Oracle объявила об обновлении дорожной карты взаимодействия с Microsoft Azure.

Все больше клиентов и партнеров могут использовать возможности облака Oracle Cloud для внедрения инноваций и стимулирования роста бизнеса. Регионы двойного присутствия позволяют заказчикам развернуть производственные мощности и решения для аварийного восстановления в своей стране или юрисдикции и таким образом обеспечить непрерывность бизнеса и соответствие нормативным требованиям. Теперь клиенты получат в этих регионах доступ ко всем сервисам облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure, включая автономную базу данных Oracle Autonomous Database, а также приложения Oracle Fusion Applications.

«Корпоративным клиентам во всем мире нужны географически распределенные дата-центры для обеспечения подлинной непрерывности бизнеса, защиты от катастроф и соблюдения региональных нормативных требований. Множественные домены высокой доступности в одном регионе не решают эту проблему, – сказал Дон Джонсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Cloud Infrastructure. – В отличие от других облачных провайдеров, Oracle стремится предлагать в каждой стране, где мы запускаем сервисы Oracle Cloud Infrastructure, второй регион с дата-центром для аварийного восстановления. Такая стратегия соответствует потребностям наших клиентов».

В прошлом году было открыто 12 регионов Oracle Cloud, и в настоящее время Oracle управляет 16 регионами по всему миру, включая 11 для коммерческих клиентов и пять – для государственных. Это самое быстрое расширение среди всех крупных облачных провайдеров.

Доступные регионы включают. Америка: Феникс, Ашберн, Торонто, Сан-Паулу; Европа: Франкфурт, Лондон, Цюрих; Азия: Токио, Сеул, Мумбаи, Сидней; правительственные: два государственных региона США, три региона Министерства обороны США.

Oracle планирует открывать в среднем по одному облачному региону каждые 23 дня в течение следующих 15 месяцев: в общей сложности появится 20 дополнительных регионов (17 коммерческих и три государственных). Как и намечалось, в 11 странах или юрисдикциях, обслуживаемых локальными облачными регионами, будет два или более дата-центров для обеспечения внутри страны или юрисдикции возможностей аварийного восстановления (DR). Облачная инфраструктура Oracle Gen 2 Cloud Infrastructure делает это возможным благодаря высоко оптимизированным технологиям развертывания в регионах, которые позволяют за несколько дней запустить полноценный программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) и облачные сервисы для клиентов.

Для Oracle Cloud планируется открыть новые облачные регионы с дата-центрами в США (шт. Калифорния), Канаде (Монреаль), Бразилии (Белу-Оризонти), Великобритании (Ньюпорт, Уэльс), Европейском Союзе (Амстердам), Японии (Осака), Австралии (Мельбурн), Индии (Хайдарабад), Южной Корее (Чхунчхон), Сингапуре, Израиле, Южной Африке, Чили, два региона появятся в Саудовской Аравии и два - в Объединенных Арабских Эмиратах. Oracle также намеревается открыть два региона для использования правительством США и один запустить для правительства Израиля.

Oracle расширяет число регионов, где доступно соединение с Microsoft Azure. В июне 2019 года было объявлено о запуске двух таких коммерческих регионов – Ашберн и Лондон. В ближайшие несколько кварталов прямое соединение с Azure будет доступно глобально – на Западе США, в Азии и Европе. Аналогично коммерческим регионам, взаимодействие между Oracle Cloud и Microsoft Azure распространится и на государственные регионы. Это упростит общим государственным заказчикам Oracle и Microsoft перенос приложений в облако. Сохранив уже сделанные инвестиции в технологии, они смогут воспользоваться преимуществами облачных технологий следующего поколения.

«Поскольку облако используется предприятиями во всем мире для выполнения все более критически важных рабочих нагрузок, Oracle демонстрирует, что выполнение обязательств находит отклик у клиентов, что ведет к сохранению и расширению клиентской базы. По данным Oracle, все большее число существующих клиентов переходит на Oracle Cloud, также растет число новых клиентов, использующих Oracle Cloud, – отметил Рой Иллсли, ведущий аналитик по инфраструктурным решениям, Ovum. – Агрессивные планы Oracle по расширению числа глобальных центров обработки данных способствуют этому росту. Мы считаем, что благодаря высокой надежности, производительности и безопасности Oracle становится все более влиятельным облачным провайдером корпоративного класса».

Сегодня Oracle является единственной компанией, предоставляющей полный интегрированный набор облачных сервисов и встраивающей интеллектуальные функции в каждый уровень облака – от облачной инфраструктуры и инструментов разработки и интеграции приложений до облачных приложений для управления финансами, планирования корпоративных ресурсов, взаимодействия с клиентами и аналитики. Автономная база данных Oracle Autonomous Database и аналитические инструменты Oracle Analytics, а также платформенные сервисы для разработки и интеграции приложений будут доступны в новых регионах. Приложения Oracle Fusion теперь работают в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure в пяти регионах, где имеются дата-центры, и будут доступны во всех глобальных регионах в течение нескольких месяцев после запуска каждого нового региона. Это будет самая распределенная платформа для облачных приложений на рынке, способная удовлетворить требования суверенитета данных в разных странах и юрисдикциях. Клиенты, которым нужна интеграция приложений Oracle Cloud Applications и их локальных приложений, развернутых на собственных площадках, также получат выгоду от глобальной доступности облачных сервисов интеграции.

Облачная инфраструктура второго поколения Oracle Generation 2 Cloud, специально разработанная для удовлетворения потребностей корпоративных клиентов, предлагает широкий спектр передовых облачных сервисов. Она позволяет заказчикам получить лучшие в своем классе средства обеспечения безопасности, стабильно высокую производительность, простые предсказуемые цены, а также инструменты и экспертизу, необходимые для быстрого и эффективного переноса корпоративных рабочих нагрузок в облако.