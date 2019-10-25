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Cloud4Y обеспечил «Платежный центр» инфраструктурой по стандарту PCI DSS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cloud4Y предоставил ООО «Платежный центр» сертифицированную по стандарту PCI DSS инфраструктуру. «Платежный центр» — платформа для проведения платежей через интернет. Решение поддерживает работу с картами резидентов и нерезидентов РФ, позволяет работать с несколькими банками-эквайерами, настраивать нетиповые пользовательские сценарии и выполнять другие задачи, необходимые бизнесу.

Для работы с банковскими картами организации необходимо пройти сертификацию по стандарту PCI DSS. Это сложный и долгий процесс, который трудно ускорить и который требует наличия дополнительного дорогостоящего оборудования. Без сертификата компания не имеет права принимать и обрабатывать данные банковских карт на своём сервере.

Чтобы не останавливать внутренние бизнес-процессы и не препятствовать быстрому развитию компании, «Платежный центр» принял решение обратиться к облачному провайдеру, который может обеспечить безопасное хранение подобного рода данных. Среди всех поставщиков, имеющих сертификат PCI DSS, корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил наиболее выгодные условия при высокой скорости работы оборудования. Надёжность, цена и производительность ИТ-инфраструктуры стали ключевыми факторами, повлиявшими на выбор облачного оператора.

Cloud4Y в сжатые сроки предоставил всю необходимую инфраструктуру, соответствующую стандартам безопасности данных индустрии платежных карт. Благодаря провайдеру «Платёжный центр» избавилось от издержек на создание и обслуживание оборудование, сэкономив время. Работая по SaaS модели, организация легко закрыла вопрос с размещением данных по платежам с банковских карт.

Стабильная работа защищённой ИТ-инфраструктуры и круглосуточная техническая поддержка сделала сотрудничество компании «Платежный центр» с корпоративным облачным провайдером Cloud4Y комфортным и выгодным. Компания уже в 4 раза увеличила объём потребляемых ресурсов, что свидетельствует о росте спроса на её продукт и высоком качестве оказываемых облачным провайдером услуг.

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