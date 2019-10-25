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ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ABB представила новую версию библиотеки автоматизированного управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых с новым графическим интерфейсом визуального контроля, главная задача которого отображать информацию в его ситуационном контексте.

Библиотека управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых ABB Ability System 800xA успешно применяется уже более чем на 450 цементных и горнодобывающих предприятиях по всему миру. Она представляет собой готовое к использованию прикладное ПО системы автоматизации с широкими возможностями конфигурирования, созданное для горной и цементной отраслей. Библиотека разработана для достижения максимальной производительности, технической готовности и безопасности машин и агрегатов, а также оптимальной и эффективной работы операторов. При необходимости новые функции библиотеки ABB Ability System 800xA могут быть установлены в новой системе автоматизации ABB 800xA 6.1.

Библиотека оснащена полностью новым и интуитивно понятным графическим интерфейсом для экранных панелей управления и отображения, а также рабочими экранами, которые отображают информацию о технологических процессах в ситуационном контексте. Это позволяет информировать о любой ситуации на предприятии. Новый интерфейс представляет широкий круг настроек под нужды заказчиков, которые позволяют настроить наиболее быстрый поиск необходимой информации.

Главная особенность библиотеки - уникальная система аварийной сигнализации, с помощью которой операторы могут обнаружить, идентифицировать и устранить любой вид производственной проблемы в минимальные сроки. Особо важные технологические участки производственного процесса выделяются комбинацией контекстной информации и определенных цветовых и графических сигналов. Таким образом ситуация, требующая незамедлительного реагирования, гарантированно находится в центре внимания оператора.

Новая система ABB Ability System 800xA впервые была установлена на цементном заводе в городе Хогиз в Брашовском районе Румынии, который производит 1 млн. тонн цемента в год.

«После обновления системы автоматизации в начале июля до последней версии ABB Ability System 800xA визуализация процессов стала намного понятнее, — сказал Разван Коцеа (Razvan Cocea), начальник отдела электрооборудования и автоматики CRH Hoghiz Plant. — Благодаря новым графическим средствам вы сразу четко понимаете, на что нужно обратить внимание. Система мгновенно предупреждает операторов, если что-то работает не корректно. Затем можно легко переключиться в режим детального отображения, выявить основную причину проблемы и принять соответствующие меры, чтобы вернуть работу в нормальное русло».

«Благодаря непрерывно растущему уровню автоматизации и объему передаваемой информации, все большие технологические участки могут управляться меньшим количеством персонала, — сказал Майкл Марендинг (Michael Marending), ведущий инженер ABB. — Это усложняет организацию повседневных рабочих процессов и предъявляет повышенные требования сотрудникам. Способность людей быстро реагировать и вовремя принимать правильные решения играет важную роль в повышении эффективности и надежности предприятия в целом. Визуализация это критически важный процесс обмена информацией между людьми и машинами. Инновационный интерфейс включает полностью обновленный набор функций и намного точнее и нагляднее передает данные оператору в реальном времени. Новая графика визуального контроля позволяет любому пользователю системы найти правильное решение в возникшей ситуации, что открывает новые пути взаимодействия операторов, инжернеров и простых специалистов. Инструменты программирования и управления позволяют легко подключить к системе как уже установленное оборудование АВВ так и оборудование других производителей».

Библиотека ABB Ability System 800xA является частью программного комплекта ABB Ability MineOptimize, который на основе цифровых технологий позволяет соединить продукты, сервисы и технологические решения, что позволяет современному горному или цементному предприятию добиться максимальной прозрачности технологических процессов, надежности, производительности, энергоэффективности и оптимизировать ключевые показатели производства.

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