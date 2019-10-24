Программный комплекс FindFace получил сертификацию ФСБ России

NtechLab сообщила о получении сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969, в отношении программного комплекса анализа и распознавания биометрических данных FindFace.

Программный комплекс FindFace прошел необходимые испытания и может беспрепятственно использоваться на объектах транспортной инфраструктуры на территории России. Прохождение сертификации также подтверждает качество продукции и облегчает работу партнерам компании, поскольку для установки решений не потребуется дополнительных проверок.

«Решение NtechLab – одно из немногих на рынке, обладающих сертификатом соответствия требованиям постановления Правительства № 969. Сертификация открывает перед нашей компанией широкие возможности по применению FindFace на транспортной инфраструктуре. Аэропорты, вокзалы, метрополитены, остановки общественного транспорта являются местами массового скопления людей, и применение на них интеллектуального видеонаблюдения критически важно как для обеспечения безопасности, так и для сбора данных для городской аналитики. Мы рассчитываем, что совместно с Ростехом, нашим технологическим партнером, мы существенно расширим сферу применения технологии распознавания лиц» - сказал генеральный директор NtechLab Александр Минин.

FindFace позволяет в режиме реального времени с высокой точностью устанавливать личность человека в потоке видео, сравнивая результаты поиска с контрольными базами данных, и при обнаружении совпадения мгновенно отправлять оповещения сотрудникам служб безопасности. Весь процесс от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала занимает менее секунды, что позволяет оперативно реагировать на возникновение различных ситуаций.

FindFace работает с камерами низкого разрешения и эффективно распознает лица даже в затрудненных условиях: при плохом освещении и наличии посторонних предметов в кадре, при поворотах головы и частичном перекрытии лица. Масштабируемая архитектура сервиса позволяет подключать неограниченное количество видеокамер. Решение уже широко применяется для обеспечения общественной безопасности при проведении спортивных и развлекательных мероприятий, на промышленных предприятиях, в организациях розничной торговли и др. Система уже внедряется в рамках пилотных проектов «Безопасный город» и «Умный город», которые технологический партнер NtechLab, Госкорпорация «Ростех», реализует в ряде регионов России.