МТС предоставит возможность заработать на облаках

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске провайдером CloudMTS партнерской программы по привлечению корпоративных клиентов облачных сервисов: ежемесячно в течение года партнеры будут получать до 25% дохода от каждого привлеченного клиента.

Программа реализуется по агентской схеме и не требует дополнительных вложений со стороны партнеров. Системные интеграторы смогут использовать экосистему облачных сервисов МТС в рамках комплексных ИТ-проектов. Для компаний, занимающихся технологическим консалтингом и ИТ-аутсорсингом, присоединение к программе позволит дополнить спектр услуг облачными сервисами. Рекламные агентства и продакшн-студии смогут предложить своим клиентам инструмент хранения и обработки больших объемов медиа-контента. Digital-агентства и веб-студии – добавить к предложениям по разработке сайтов и приложений услуги облачного хостига. Программа будет также интересна разработчикам, дата-центрам и операторам связи.

Участникам предоставляется маркетинговая поддержка и экспертное сопровождение на всех этапах. Провайдером осуществляется обслуживание и полная техническая поддержка привлеченных партнерами клиентов. До конца 2019 г. программа будет расширена по реселлерской схеме, – партнеры смогут предлагать облачные ресурсы CloudMTS от своего имени.

«Рынок облаков ежегодно растет не менее чем на 20-25%. Запуская одну из самых привлекательных на рынке партнерских программ, мы даем российским компаниям возможность извлечь выгоду из растущего рыночного потенциала облаков. Наши партнеры смогут повысить свою ценность, предлагая вместе с собственными услугами качественные облачные сервисы. Вместе с тем, – способствуя цифровизации бизнеса в стране. Подробный подход уже доказал свою эффективность. Партнерский канал стал одним из ключевых источников развития бизнеса "ИТ-ГРАД", который наряду с CloudMTS образует облачное направление МТС», – сказал директор облачного провайдера CloudMTS Олег Мотовилов.

По данным компании «ТМТ консалтинг», российский рынок IaaS в 2018 г. достиг 16,8 млрд руб., увеличившись на 27%. Прогнозируется, что по итогам 2019 г. рынок вырастет на 34%.