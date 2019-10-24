MoneyCare внедрила ИИ от Smart Engines

MoneyCare внедрила интегрированное решение по распознаванию документов на основе искусственного интеллекта от российской компании Smart Engines. Применяемые технологии позволяют распознавать и автоматически вводить данные широкого перечня удостоверяющих документов, в том числе с нестандартным расположением полей.

Компания MoneyCare в рамках расширения возможностей сервисов предоставления услуг внедрила новые решения, основанные на применении технологий машинного зрения и искусственного интеллекта, которые в несколько раз ускоряют процесс ввода персональных данных клиентов при подаче заявок на кредит и заключении договоров. Поставщиком технического решения Smart IDReader выступила российская компания Smart Engines, специализирующаяся в области разработки технологий по распознаванию документов различных форматов.

Внедренные технологии позволяют распознавать не только первые страницы российского общегражданского паспорта, но также и страницы, содержащие печатный штамп о регистрации, а также ряд других российских документов (свидетельство о браке российского образца, СНИЛС, военный билет и удостоверение офицера, водительское удостоверение). Кроме этого программа позволяет обрабатывать и вводить в автоматическом режиме данные из документов Республики Казахстан (паспорта гражданина, водительское удостоверение, идентификационная карта).

«Сотрудничество с компанией Smart Engines позволяет вывести качество предоставляемых нами услуг на новый уровень, - сказал управляющий MC Станислав Беглов. - Внедрение автоматического заполнения данных при обслуживании клиентов, во-первых, ускоряет сам процесс, делает его более комфортным для клиента, а также позволяет исключить из него человеческий фактор — утечку информации и возможные искажения».

«Наши решения работают on premis, то есть не требуют какой-либо передачи обрабатываемых данных во внешний контур, вся обработка ведется на конечных устройствах пользователя. Разработанные нами алгоритмы сегодня находят широкое применение в различных отраслях, где требуется массовая и безопасная автоматическая обработка персональных данных. Спрос на решения постоянно растет как в России, так и за рубежом, причем вопрос сохранности обрабатываемых данных для бизнеса становится в последнее время ключевым при принятии решений о выборе поставщика программных продуктов, особенно в условиях постоянных утечек», - отметил генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.