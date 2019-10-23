Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

ИТ-лидеры, скажите «да» инновации и росту бизнеса!

Интеграция Бизнес-приложения

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) – глобальная компания в предоставлении независимых услуг по технической поддержке программных продуктов Oracle и SAP и генеральный спонсор CNews форума 2019, представит свои решения для амбициозных ИТ-лидеров, готовых «принять вызов» цифровой эпохи и внедрять инновации.

Перспектива 2025 для ИТ директоров, как выиграть время?

Как высвободить ИТ бюджет для инноваций?

Как уйти от негибкой политики ERP вендоров?

Как «взять под контроль» дорожную карту ИТ?

Как кардинально изменить подход к техподдержке?

Эти и другие насущные для ИТ-аудитории вопросы можно будет обсудить на форуме CNews 7 ноября с экспертами компании Rimini Street и ее официального партнера на территории Российской Федерации компании Smart Way.

Rimini Street на глобальном рынке с 2005 года и предлагает высококачественные, оперативные и комплексные услуги по управлению и поддержке приложений, что позволяет клиентам корпоративного программного обеспечения экономить значительные средства, высвобождать ресурсы для инноваций и добиваться более высоких показателей эффективности бизнеса. На текущий момент услугами Rimini Street пользуются более 1900 компаний, среди которых более 100 компаний из списков Fortune 500 и Global 100.

Назначьте встречу на форуме CNews 2019 и скажите «да» новым перспективам!

Другие материалы рубрики

Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября

Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей

Облако МТС внедрило бэкап-сервисы с российскими корнями

Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит

Новая инфосистема для силовиков работает на «Эльбрусах»

Техника

Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Выбираем внешний накопитель: SSD и HDD

Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж

Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта