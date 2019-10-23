ИТ-лидеры, скажите «да» инновации и росту бизнеса!

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) – глобальная компания в предоставлении независимых услуг по технической поддержке программных продуктов Oracle и SAP и генеральный спонсор CNews форума 2019, представит свои решения для амбициозных ИТ-лидеров, готовых «принять вызов» цифровой эпохи и внедрять инновации.

Перспектива 2025 для ИТ директоров, как выиграть время?

Как высвободить ИТ бюджет для инноваций?

Как уйти от негибкой политики ERP вендоров?

Как «взять под контроль» дорожную карту ИТ?

Как кардинально изменить подход к техподдержке?

Эти и другие насущные для ИТ-аудитории вопросы можно будет обсудить на форуме CNews 7 ноября с экспертами компании Rimini Street и ее официального партнера на территории Российской Федерации компании Smart Way.

Rimini Street на глобальном рынке с 2005 года и предлагает высококачественные, оперативные и комплексные услуги по управлению и поддержке приложений, что позволяет клиентам корпоративного программного обеспечения экономить значительные средства, высвобождать ресурсы для инноваций и добиваться более высоких показателей эффективности бизнеса. На текущий момент услугами Rimini Street пользуются более 1900 компаний, среди которых более 100 компаний из списков Fortune 500 и Global 100.

Назначьте встречу на форуме CNews 2019 и скажите «да» новым перспективам!