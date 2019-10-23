ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»

Группа компаний «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру».

В сентябре 2017 года начался проект по внедрению ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Проект завершился в мае 2018 года, когда систему запустили в промышленную эксплуатацию и «Беру» стал доставлять первые заказы.

За это время специалисты «Корус консалтинг» описали и реализовали в ERP-системе все новые бизнес-процессы маркетплейса: создание справочника товаров, их размещение, товародвижение и регламентированный бухгалтерский учет. Кроме того, в новой системе «Беру» стало доступно динамическое ценообразование, которое позволяет удерживать цены на товары ниже среднерыночных. Для удобства пользователей переработали и категорийный интерфейс.

Важной частью проекта стала интеграция Microsoft Dynamics AX 2012 с единой учетной системой «Яндекса» Oracle E-Business Suite, а также с системами обмена данными с партнерами, мастер-данных по товарам, рекомендаций по закупкам, а также WMS-системами и сайтом Беру.

«Microsoft Dynamics AX отлично подходит для автоматизации процессов стартапов, благодаря гибкости и функциональности системы они получают прочный фундамент для масштабирования бизнеса. У Беру количество товарных категорий за год выросло с трех до десяти, это стало возможно в том числе благодаря ERP. Она способна поддерживать бурный рост компании и в дальнейшем», – отметил Константин Смирнов, директор по развитию департамента ERP ГК «Корус консалтинг».

Сейчас в ERP-системе «Беру» работает около 100 пользователей. В самом маркетплейсе сформирована команда, которая вместе с «Корус консалтинг» развивает функциональность решения.

«Недавно Беру открыл собственный склад, внедрил WMS-систему для управления складом, что также было отражено в ERP-системе. В наших планах открытие еще нескольких складов в России уже в следующем году, так что сотрудничество с командой “Корус консалтинг” продолжается», – сказал Павел Ярошевский, директор по логистике группы компаний «Яндекс.Маркет».

«Беру» – совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка. Более 2300 магазинов уже продают здесь более 400 тысяч разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Пользователь может купить на сервисе практически всё: от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания.