Daniel Wellington внедрил Microsoft Dynamics 365 в российском отделении

Шведский часовой бренд Daniel Wellington внедрил систему управления предприятием Microsoft Dynamics 365 Business Central из облака Microsoft Azure в российском отделении. Она полностью покрывает все бизнес-процессы компании и позволяет подготовить открытие нового магазина за 10 минут.

Daniel Wellington работает в России с 2018 г., у компании есть розничные торговые точки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также онлайн-магазин. К моменту запуска нового бизнеса было необходимо автоматизировать все рабочие процессы в российском офисе компании. Для решения задачи было решено внедрить Microsoft Dynamics 365 Business Central, которая уже является официальной ERP-системой Daniel Wellington.

Автоматизация сэкономила ресурсы компании и позволила подготовить открытие нового магазина за 10 минут без лишней работы с бумагами, этого времени достаточно для настройки системы специалистами.

Благодаря внедрению Microsoft Dynamics 365 был оптимизирован бухгалтерский и налоговый учет, настроена сдача отчетов по НДС в формате xml, расчет прибыли и налога на имущество, а также автоматизирован учет импортных товаров: данные о таможенных декларациях теперь загружаются автоматически, как и данные о пути перемещения товаров и их продаже. Помимо этого, в полном соответствии с государственной налоговой политикой и законами России прошла интеграция работы Daniel Wellington с кассовыми терминалами Dreamkas: в них загружается перечень товаров с наименованиями, и данные по продажам попадают напрямую в Business Central с необходимой периодичностью. Система может предоставить отчет с аналитикой продаж по каждому складу, кассе и магазину.

Одна из исключительных особенностей проекта состоит в том, что для внедрения не пришлось ничего менять в стандартной ERP-системе компании. Для всех изменений, необходимых бизнесу, были созданы специальные расширения. Команда ИТ-консалтинговой компании Awara IT создала ряд приложений, которые в российском отделении Daniel Wellington установили, не меняя изначального системного кода. Благодаря этому количество рабочих опций увеличилось, а возможные обновления упростились.