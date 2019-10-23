ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе»

ABC Consulting, новое подразделение компании «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») по внедрению HR-систем, завершило проект по автоматизации системы управления подбором и развитием персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Полюс» — российском производителе золота. Этот проект является первым внедрением облачного решения в компании, в результате которого были подобраны единые стандарты по подбору и обучению персонала во всех предприятиях «Полюса». Также у компании появилась собственная платформа для дистанционного обучения. Она позволяет руководителям наглядно контролировать процесс подбора по своим заявкам и быть в курсе задач своей команды.

До внедрения системы SAP SuccessFactors в компании не было возможности оперативно искать кандидатов по заданным критериям и вести историю взаимодействия с ними. Особенно это сказывалось при поиске персонала на схожие позиции в разных предприятиях компании. Также в «Полюсе» отсутствовала автоматизированная система мониторинга сроков подбора и, как результат, оценки эффективности работы рекрутеров. Необходимо было автоматизировать мониторинг и организацию обучения. Из-за территориальной распределенности предприятий и вахтового режима работы компании требовалась собственная платформа для прохождения дистанционного обучения.

В рамках проекта были выбраны единые стандарты по процессам подбора и обучения сотрудников во всех предприятиях компании. Была налажена система мониторинга сроков выполнения задач, а также система информирования как о плановых задачах, так и о просроченных. Для оптимизации процесса подбора персонала была создана единая база кандидатов с возможностью фильтрации по различным критериям. Система SAP SuccessFactors интегрирована в рекрутинговые сайты, что позволяет автоматизировать публикацию объявлений, сбор откликов и сохранение истории взаимодействия с каждым кандидатом.

SAP SuccessFactors позволяет вносить согласованные планы обучения персонала и назначать обязательные курсы с определенной периодичностью в автоматическом режиме. В рамках дистанционного обучения система воспроизводит не только курсы, разработанные компанией, но и взаимодействует с внешней системой «Олимпокс» по дистанционному обязательному обучению в области охраны труда и промышленной безопасности. Также в системе налажены процессы проверки знаний и сбора обратной связи о качестве обучения от сотрудников и руководителей.

Юлия Андроновская, директор по подбору и развитию персонала компании «Полюс», сказала: «Появление новой системы позволило использовать в своей работе передовые технологии, что повысило уровень зрелости HR-процессов нашей компании. Встроенные инструменты помогают нам оперативно искать кандидатов по заданным критериям и вести историю взаимодействия с ними. Руководители получили единое HR-окно, где они могут создавать заявки на подбор и следить за процессом в режиме онлайн. Также можно увидеть задачи по обучению, поставленные перед подчиненными, и управлять ими».

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит», сказал: «Облачное решение SAP SuccessFactors помимо решения бизнес-задач, поставленных в рамках проекта, позволяет сотрудникам быть более мобильными, то есть выполнять свои задачи в командировках и вне офиса, а также заниматься своим развитием посредством дистанционного обучения в удобное время и в удобном месте. Это стало важным аспектом при выборе системы для компании».