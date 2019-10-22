Zyxel представила устройства WiFi 6

Zyxel объявила о выпуске серии точек доступа WiFi 6 (11ax), обеспечивающих высокую производительность беспроводной сети в школьных классах, университетских аудиториях и на других объектах с большой плотностью клиентских устройств.

Сегодня преподаватели и ученики во время уроков часто используют подключенные к Интернету интерактивные «умные» доски, ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие устройства. Однако если в помещении одновременно занимаются 20-40 человек, то производительность беспроводной сети падает. В результате медленно загружаются файлы, возникают паузы при воспроизведении видео и так далее. Эти проблемы проявляются даже в тех образовательных заведениях, где в каждом классе установлена отдельная точка доступа WiFi. Именно поэтому потребовалось новое решение для беспроводной сети, способное увеличить ее емкость и снять технологические барьеры, мешающие применению современных методов обучения.

Новая серия точек доступа Zyxel WiFi 6 (11ax), начиная с флагманской модели WAX650S, одновременно обеспечивает подключение к сети нескольких десятков устройств и полностью устраняет влияние наложения каналов на работу сети.

WiFi 6 (high efficiency wireless) - это новейшее поколение технологии беспроводных сетей, обеспечивающее увеличение скорости передачи данных и емкости вместе с сокращением задержек.

С помощью новых технологий OFDMA и повторного использования пространства spatial reuse (цветовой кодировки BSS) несколько десятков пользователей могут одновременно подключиться к точке доступа следующего поколения WAX650S без потери скорости и задержек. В результате существенно улучшается качество соединения и эффективность WIFi, поскольку можно одновременно вести больше сеансов передачи данных без задержек и конкуренции за право использования полосы пропускания.

Это особенно важно для занятий в помещениях, где у пользователей могут меняться требования к полосе пропускания, например, когда они работают с интерактивной обучающей программой или загружают учебный мультимедийные материалы, но при этом скорость доступа у всех на уроке должна быть одинаковой.

Хотя у стандарта WiFi 6 есть много преимуществ, он полностью не устраняет проблему наложения каналов при использовании одного и того же канала большим числом устройств WiFi. Точка доступа Zyxel WAX650S оборудовано смарт-антенной, которая в сочетании с технологией spatial reuse улучшает производительность беспроводной сети и более эффективно, чем другие точки доступа WiFi 6, устраняет влияние наложения каналов.

Помимо смарт-антенны точка доступа WAX650S поддерживает 5Gb-ethernet и многогигабитные скорости стандарта WiFi 6, что ускоряет передачу данных по беспроводной сети. Специальный механизм сканирования каналов обеспечивает постоянный мониторинг потенциальных проблем беспроводной сети без ухудшения качества WiFi, а оптимизированная конструкция аппаратной части точки доступа улучшает защиту беспроводной связи от помех.

Точки доступа серии 11ax также интегрированы с решением Zyxel NebulaFlex и поставляются с лицензией pro-pack на один год. Благодаря этой интеграции с Nebula учебные заведения и другие организации могут с помощью облачных технологий самостоятельно управлять своей сетью без привлечения дорогостоящих ИТ-специалистов.

Организации с ограниченным бюджетом могут попробовать базовый пакет Nebula, для которого не нужно покупать лицензию. Более мощный пакет Nebula Professional реализует ряд продвинутых функций, включая мониторинг состояния беспроводной сети с генерацией отчетов, по которым сотрудники смогут легко выявить возможные проблемы WiFi и быстро устранить их. Опция пожизненной подписки этого пакета позволяет поддерживать постоянную работоспособность сети без ежегодной платы за лицензии.

«Школы, колледж и ВУЗы стремятся применять новые технологии, которые активнее вовлекают в учебный процесс и совершенствуют методы обучения. Им требуется специализированное удобное решение, предотвращающее наложение каналов WiFi в ситуации, когда во время урока нужно предоставить постоянный доступ к Интернету нескольким десяткам учеников, - отметил Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент отделения Zyxel Networking SBU. - С нашей новой точкой доступа WiFi 6 (11ax) уйдут в прошлое ожидание загрузки больших файлов и нестабильность беспроводного соединения. Теперь учителя вместе с учениками смогут максимально использовать весь потенциал цифровых технологий обучения».