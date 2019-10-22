Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково»

Orange Business Services открывает в «Сколково» акселератор Orange Fab и Центр клиентских инноваций. Сегодня, в рамках VIII Международного Форума инновационного развития «Открытые инновации», было подписано соответствующее соглашение о партнерстве между Orange Business Services Россия и СНГ и Фондом «Сколково». В статусе партнера Orange будет осуществлять в «Сколково» деятельность, которая способствует развитию исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Первым шагом в такой деятельности стало открытие акселератора Orange Fab и Центра клиентских инноваций.

Глобальная сеть Orange Fab включает 17 акселераторов на четырех континентах, участниками программ которых стали уже более 400 стартапов. Российский Orange Fab, который сегодня начинает работу в «Сколково», станет первым корпоративным акселератором в сети, управляемым Orange Business Services и сфокусированным на совместных инновациях с корпорациями. Формирование тем программ акселерации и отбор стартапов будут осуществляться Orange совместно со своими клиентами. Статус партнера даст Orange широкие возможности по сотрудничеству со стартапами-резидентами Фонда «Сколково», участию в активностях и событиях, которые он организует. Кроме того, в будущем возможны запуски совместных с Фондом «Сколково» акселерационных программ.

Orange Fab в России будет привлекать в свои программы технологические стартапы, разрабатывающие решения в направлениях искусственного интеллекта, аналитики больших данных, решений для интернета вещей, сетевых технологий нового поколения, перспективных облачных технологий и в других сферах. Orange готовит к запуску акселерационные программы с корпоративными клиентами из самых разных индустрий. Старт первой программы Orange Fab Russia будет объявлен в ближайшее время. Подать заявку на участие можно будет на официальном сайте https://orangefab.ru/.

Акселерационные программы будут являться бесплатными для стартапа, их основной этап будет занимать три месяца. В течение этого времени стартапы будут активно взаимодействовать с экспертами Центра клиентских инноваций Orange для подготовки совместного решения для пилотного внедрения в крупной корпорации — клиенте Orange Business Services. В случае успешной реализации пилотного внедрения для участников программы может открыться возможность масштабного внедрения или распространения решения в других регионах присутствия Orange.

«Инновационный центр “Сколково” является центром притяжения для технологических стартапов в России, и мы видим в этом сотрудничестве большой потенциал. При запуске Orange Fab мы будем опираться на наш опыт акселерации стартапов в разных регионах, наши контакты с крупными корпоративными клиентами и собственный фонд венчурных инвестиций, — сказал Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка) Orange Business Services. — Программа акселерации будет включать основные блоки: проработка самого продукта, решение вопросов масштабирования, безопасности, юридических и логистических аспектов. Дополнительно мы проводим оценку возможности интеграции разработанных технологий в решения Orange. Более 50% стартапов, прошедших акселерацию, продолжают коммерческое партнерство с нами».

«Обладая широкой сетью партнеров и корпоративных клиентов по всему миру, Orange является для нас серьезным стратегическим партнером, близким по духу и целям. Запуск в "Сколково" глобального стартап-акселератора Orange Fab открывает для российских инновационных компаний новый спектр возможностей выхода на международные рынки. Кроме прочего, наши стартапы смогут участвовать в работе нового Центра клиентских инноваций Orange, создавая высокотехнологичные и конкурентоспособные решения для крупного бизнеса», — сказал вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.