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Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Kraftway объявила о внедрении СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области. Программно-аппаратный комплекс был поставлен в Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Решение соответствует требованиям специалистов учреждения по производительности и надежности, в том числе за счет реализации в двухконтроллерной архитектуре.

СХД работает под управлением ПО RAIDIX, которое при необходимости позволит конфигурировать систему под новые задачи. Программное обеспечение RAIDIX внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского программного обеспечения) и рекомендовано к использованию в государственных учреждениях.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области проводит государственную политику в области имущественных и земельных отношений, в том числе по вопросам приобретения, учета, управления, распоряжения имуществом в пределах своей компетенции.

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