Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС

Фирма «1С» совместно с компанией «1С-Повожье» подвела итоги VIII Всероссийского профессионального конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС» в Казани.

Конкурс «Лучший пользователь 1С:ИТС» проводится для специалистов разных профессий, которые используют программы и сервисы «1С» в ежедневной работе. Он объединяет бухгалтеров коммерческих организаций и госсектора, предпринимателей, специалистов по кадровому учету, разработчиков и ИТ-специалистов в области «1С». Благодаря живой творческой атмосфере участники заводят новые знакомства в деловой среде, общаются с единомышленниками, обмениваются опытом и становятся частью сообщества профессионалов 1С:ИТС.

В отборочном четырехмесячном онлайн-туре конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС» участвовало около 11 тыс. пользователей из сотен городов России. После онлайн-этапа прошли очные региональные туры. Их организаторами выступили более 90 партнеров фирмы «1С». Количество участников региональных туров превысило 2,3 тыс. человека.

Соревнования проводились в пяти номинациях: «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях», «Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях», «Кадровый учет и трудовое право» и «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование», «Предпринимательство и право». Главным помощником в поиске ответов на конкурсные задания выступила информационная система 1С:ИТС – универсальный практический ресурс с рекомендациями по применению законодательства и пошаговыми инструкциями по работе в программных решениях фирмы «1С». Материалы системы адаптируются под изменения законодательства и потребности бизнеса и содержат актуальную и полную информацию, необходимую для принятия верных решений.

По окончании региональных этапов фирма «1С» отобрала 20 сильнейших пользователей с наиболее высокими результатами и пригласила их побороться за суперпризы в финале конкурса.

Соорганизатором финала стал региональный дистрибьютор «1С» – компания «1С-Поволжье».

В финале встретились участники из Москвы, Барнаула, Иркутска, Перми, Калуги, Дзержинска, Улан-Удэ, Краснодара, Ярославля, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Костромы, Пензы, Ростова-на-Дону, Омска, Вологды.

Финалисты выполняли задания, направленные на проверку профессиональных знаний и умения применять современные программы и сервисы «1С» в ежедневной работе. Первая часть финала, по традиции, проходила в режиме тестирования. Финалисты использовали информационную систему 1С:ИТС, выполняя задания по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету, управлению бизнесом, настройке и администрированию программ «1С» (в зависимости от выбранной номинации). Вторая часть финала стала возможностью проявить творческие качества – в ходе мини-презентаций конкурсанты раскрывали возможности эффективного использования сервисов «1С» в нестандартных ситуациях.

Жюри конкурса возглавила руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов фирмы «1С» Людмила Голицына. В оценке профессионализма участников ей помогали главный редактор информационной системы 1С:ИТС Марина Демина и директор компании «1С-Поволжье» Владислав Белов.

В качестве зрителей и арбитров конкурса на финал были приглашены представители ведущих партнеров, которые проводили региональные туры конкурса в городах России.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения состоялись 9 октября 2019 г. на едином семинаре «1С» для бухгалтеров и руководителей в Казани, организаторами которого совместно выступили партнеры: «Проектный центр 1С-Рарус», «Мистер чек 16» и «Арсансофт».

Абсолютными победителями конкурса, обладателями главных призов и звания «Лучший пользователь 1С:ИТС 2019» стали: Константин Золотов, Челябинск, в номинации «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях»; Тамара Суворова, Улан-Удэ, в номинации «Бухгалтерский и налоговый учет в государственных учреждениях»; Дарья Бастракова, Пермь, в номинации «Кадровый учет и трудовое право»; Надия Самирханова, Казань, в номинации «Предпринимательство и право»; Юлия Маликова, Москва, в номинации «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование».

Победители конкурса в подарок за первое место получили сертификаты на 250 тыс. руб., мощные ноутбуки, памятные дипломы и наградные статуэтки 1С:ИТС.

Следующий, девятый по счету, конкурс стартует в 2020 г. Финал следующего года состоится в Калининграде.