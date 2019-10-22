ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура

ABB и технологическое подразделение верфи Keppel O&M, Keppel Marine and Deepwater Technology (KMDTech), совместно модернизируют 32-метровый портовый буксир, оснастив его цифровыми технологиями для автономного управления судами. Проект даст возможность реализовать автономные буксирные операции в порту Сингапура к концу 2020 г. Ожидается, что по завершению проекта судно станет первым cсамоуправляемым буксиром в Южной Азии.

На начальном этапе проекта судно, оператором которого является совместное предприятие Keppel Offshore & Marine, компания Keppel Smit Towage, выполнит ряд навигационных операций в тестовой зоне в порту Сингапура. Дистанционное управление судном будет осуществляться из берегового центра. На втором этапе проекта будет протестирована способность судна избегать столкновений в режиме автономной навигации. Испытания будут проводиться под дистанционным наблюдением.

«Данный проект – важная веха в цифровой истории ABB. Он демонстрирует наши возможности в области интеллектуальных морских технологий и подтверждает успешную реализацию стратегии Electric. Digital. Connected. в морской индустрии, – сказал управляющий директор ABB Marine & Ports Йуха Коскела (Juha Koskela) – Цель наших технологий не в том, чтобы судно работало без экипажа. Мы хотим освободить команду от задач, которые могут быть автоматизированы, и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия работы для экипажа в ответственных ситуациях».

Осуществляя этот проект, ABB делает очередной шаг в сфере автономного судоходства, опираясь на знания, полученные в ходе испытаний дистанционно управляемого пассажирского парома Suomenlinna II в порту города Хельсинки в ноябре 2018 г. В порту Сингапура, который ежегодно принимает более 130 тыс. судов, интенсивность движения морского транспорта гораздо выше, что выведет испытания на новый уровень.

Цель проекта – подтвердить, что цифровые технологии, которые сегодня доступны для большинства типов судов, позволяют значительно увеличить безопасность и эффективность буксирных операций. Ключевую роль сыграет портфолио решений ABB Ability Marine Pilot, которые позволяют активировать цикл операций «распознание, принятие решения, действие», необходимые для автономного управления. Система ситуационной осведомленности ABB Ability Marine Pilot Vision представит в режиме реального времени визуализацию среды, в которой находится судно, а ABB Ability Marine Pilot Control выполнит команды для управления судом.

Буксирные операции в портах часто бывают сложными и требуют максимальной концентрации внимания от экипажа. Помимо этого, иногда буксирам приходится совершать долгие переходы до порта назначения. Выполнение подобных задач автономно или под удаленным контролем позволит членам экипажа быть отдохнувшими и, как результат, максимально бдительными во время буксирных операций.

KMDTech будет работать с Портовым управлением Сингапура (MPA) и Технологическим центром морского транспорта Сингапура (TCOMS) для разработки ряда технологических решений, а также выполнит роль системного интегратора автономных решений. Американское бюро судоходства (ABS) предоставит принципиальное одобрение для новых инструментов, таких как дистанционное управление навигацией и автономная система управления.