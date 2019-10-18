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MerliOnCloud запустил подписку на платформу Zextras Cloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Merlion в рамках развития проекта MerliOnCloud подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Zextras, ведущим мировым разработчиком расширений для почтового сервера Zimbra OSE, и первой в России запускает продажу коммуникационной платформы Zextras Cloud по модели SaaS (Software as a Service - программное обеспечение как услуга).

Zextras Cloud создает облачную среду для организации почтового сервиса, чатов, совместной работы с документами, резервирования и хранения данных, поддержки мобильных устройств, персональных хранилищ. Платформу отличает высокая степень удобства в работе пользователей, надежности и защищенности при конкурентной цене.

«Компанию Zextras хорошо знают во всем мире как разработчика расширений для бесплатного почтового сервера Zimbra. Но в Европе мы являемся ведущим поставщиком сервисов для крупных компаний, университетов и государственных учреждений, успешно соперничая с основными мировыми провайдерам SaaS. Благодаря нашему партнерству с облачным подразделением Merlion, российские пользователи получат доступ к сервисам дата-центра Zextras Cloud в Европе для организации совместной работы с высокой надежностью и простым доступом ко всем необходимым офисным приложениям», - отметила официальный представитель Zextras в России Екатерина Триандафилиди.

Платформа способна удовлетворить потребности не только коммерческих структур, но и тех организаций, для которых вопрос импортозамещения стоит особенно остро. Антон Салов, руководитель проекта MerliOnCloud, говорит: «Мы рады расширить портфель наших офисных облачных сервисов за счет Zextras Cloud. Это мощное коммуникационное решение, которое наверняка будет востребовано среди наших партнеров и их бизнес-клиентов, и сертифицированные инженеры всегда готовы предложить им услуги по миграции и настройке сервиса».



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