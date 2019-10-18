Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Kraftway объявила о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представила прототип собственного твердотельного накопителя информации.

Для разработки собственных электронных компонентов с целью их последующей интеграции в производимые компанией доверенные системы в 2014 г. в компании был открыт дизайн-центр, первым проектом которого стало создание микросхемы дискового контроллера. Проект осуществляется при софинансировании Министерства промышленности и торговли РФ в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Работы начались в 1-м квартале 2015 года и проводятся в тесной кооперации с научными коллективами ведущих российских ВУЗов – МГУ им. Ломоносова и МФТИ. Общая стоимость проекта составила 850 млн рублей, более половины из которых было инвестировано за счет собственных средств компании Kraftway. В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабрике TSMC на Тайване, первая партия микросхем поступит в начале декабря.

Все этапы разработки микросхемы контроллера: математическая модель, алгоритмы работы, архитектура, разработка всех основных IP-блоков и интерфейсов, реализация от прототипа до физического дизайна – были проведены в России.

В ядре контроллера на аппаратном уровне реализованы алгоритмы криптопреобразования по ГОСТ 34.12-2015 (Кузнечик). Корректирующая способность помехоустойчивого кодека – 96 ошибок на 1 КБ данных. Чип поддерживает многоканальный режим работы с NAND-памятью (до 8 каналов с 8 независимыми путями записи). Максимальная скорость чтения/записи при включённом режиме шифрования составляет 500/600 МБ/с.

Микросхема контроллера предназначена для работы с планарной SLC/MLC и 3D NAND MLC памятью компаний Micron и Toshiba. Корпусирование микросхем памяти из пластин Micron и Toshiba будет осуществляться российской компаний GS Nanotech.

Максимальная емкость твердотельного накопителя, которую поддерживает контроллер, составляет 2 ТБ.

ТНИ будут выпускаться в двух форм-факторах: в виде модуля M.2 NGFF для клиентских устройств и внешних дисковых накопителей USB 3.0, а также в виде платы PCIe x4 для установки в серверах и СХД.

Объем ТНИ для клиентских устройств будет варьироваться от 256 ГБ до 1 TБ. Для серверов и СХД предназначены более ёмкие (до 2 ТБ) и быстрые PCIe твердотельные диски, аппаратная прошивка которых сконфигурирована на высокую производительность в операциях ввода-вывода и повышенную отказоустойчивость.

Твердотельные накопители информации производства Kraftway предназначены, прежде всего, для использования в информационных системах государственных ведомств и организаций, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности. Гарантированная доверенность отечественных дисковых подсистем, встроенное аппаратное криптопреобразование на основе российского алгоритма многократно повышают защищенность данных и средств вычислительной техники в целом.

В 2020 г. на базе собственного контроллера Kraftway планирует выпустить 10 тыс. ТНИ в разных форм-факторах емкостью от 256 ГБ до 2 ТБ. Производство будет осуществляться на заводе Kraftway в Обнинске.

Следующим шагом в развитии линейки ТНИ Kraftway станет выпуск более емких устройств с повышенной скоростью чтения/записи информации. Для этого в компании уже начата реализация проекта по созданию новой микросхемы контроллера высокоскоростного твердотельного накопителя информации с максимальной емкостью до 16Тбайт, со встроенным модулем потокового шифрования ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик) и поддержкой микросхем памяти 3D NAND TLC/QLC. В планах дизайн-центра также разработка различных специализированных интегральных микросхем (ASIC).

Президент Kraftway А. Ю. Кравцов отметил: «Достижение достаточного уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности в сфере производства средств вычислительной техники невозможно без разработки отечественной электронной компонентной базы. При этом задача обеспечения доверенного хранения данных является сегодня одной из особо актуальных. Разработанная Kraftway микросхема контроллера и линейка ТНИ на ее основе в значительной мере способствуют решению этих задач. Мы рассчитываем, что российский ТНИ производства Kraftway будет востребован не только государственными заказчиками, но и производителями российской вычислительной техники».

Другие материалы рубрики

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation

Цифровизация малого бизнеса в России буксует, потому что ее не хочет руководство и не хватает денег

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Как менялась популярность языков программирования год от года

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Техника

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Какая матрица в дисплеях лучше?

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner