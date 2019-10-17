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ЦОД ФСК ЕЭС оснастили комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения

Интеграция Инфраструктура

«Инпро технолоджис» оснастила ЦОД ФСК ЕЭС вычислительно-коммуникационными комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения, благодаря которой, по данным разработчика, возможно сократить эксплуатационные расходы на 30% по сравнению с традиционными решениями.

К реализации проекта компания «Инпро технолоджис» приступила в 2018 г. после рассмотрения технологии техническими службами ФСК ЕЭС. В ходе работ были проведены нагрузочные тесты и тепловые испытания в термокамере. По итогам работ были созданы образцы вычислительно-коммуникационных комплексов, которые размещены в ЦОДе ДЗО ФСК ЕЭС – «Айти энерджи сервис».

Основной запрос ФСК ЕЭС в рамках проекта – оптимизация существующих ИТ-ресурсов и создание технологии для оперативного развертывания вычислительных ресурсов без значительных вложений в инфраструктуру.

«Было необходимо инновационное решение, которое обеспечивало бы повышенную надежность функционирования и сокращало затраты на эксплуатацию серверного и телекоммуникационного оборудования», – сказал Олег Котелюх, управляющий партнер «Инпро технолоджис».

Благодаря технологии непосредственного жидкостного охлаждения возможно сократить эксплуатационные расходы на 30% по сравнению с традиционными решениями, основанными на воздушном охлаждении, отмечают в компании.

«Помимо сокращения расходов на электроэнергию, среди инновационных характеристик разработки: экономия места при сохранении вычислительной мощности, безопасность для человека и окружающей среды. А также обеспечение термостабильного режима работы электронных компонентов и, как следствие, увеличение сроков их службы», – сказал Олег Котелюх.

Рост требований к вычислительной мощности связан с цифровизацией предприятий топливно-энергетической отрасли и переходу к новым технологиям построения интеллектуальных сетей и цифровых подстанций. Комиссией ФСК ЕЭС рекомендован переход к созданию опытных образцов вычислительно-коммуникационных комплексов с их последующей эксплуатацией на объектах компании.

Применение разработки соответствует утвержденной программе инновационного развития ФСК ЕЭС на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. и перечнем перспективных инновационных направлений, таких, как: «Удаленное управление и безопасность», «Управление надежностью и активами», «Цифровая подстанция».

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