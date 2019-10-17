«Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город»

«Ростелеком» будет реализовывать программу «Умный город» в Новороссийске. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписали директор Краснодарского филиала компании Сергей Поляков и глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Сотрудничество национального оператора связи и муниципалитета будет направлено на разработку и внедрение информационных технологий, увеличение эффективности новых продуктов и цифровых сервисов на базе платформенных решений «Умный город», а также на повышение управляемости и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры органов местного самоуправления.

«Ростелеком» уже начал внедрять умные решения в Новороссийске. В сентябре завершены работы по подключению к краевой «Системе-112», которая будет введена в эксплуатацию уже к концу года. Все школы города обеспечены доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи. При входе в дома новороссийцев устанавливаются умные домофоны, которые способны идентифицировать жильцов по лицам, оснащены системой видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб. Практически во всех районах города проводится модернизация уличного освещения: более 15 тыс. уличных фонарей заменяют на энергосберегающие светодиодные светильники.

«По нашим оценкам, этот энергосервисный проект позволит сократить затраты городского бюджета на 62% и даст экономию в размере почти 40,5 млн киловатт-часов. Сэкономленные ресурсы можно будет направить на другие муниципальные нужды. И это только один из примеров того, как современные технологии помогают сделать жизнь горожан более комфортной и безопасной», – отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома».

«В этом году мы приступили к реализации флагманского проекта "Умный город Новороссийск". Он направлен на повышение эффективности управления городскими ресурсами и улучшение качества жизни жителей нашего города с помощью современных цифровых технологий и сервисов. Сотрудничество с "Ростелекомом" – крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, присутствующим во всех сегментах рынка и охватывающем миллионы домохозяйств, – закономерное решение. Оно уже приносит положительные результаты и будет приносить их в будущем», – сказал Игорь Дяченко, глава муниципального образования город-герой Новороссийск.

Работа по созданию умных городов проводится в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ. «Ростелеком» как партнер государства, бизнеса и населения выступает одним из ключевых исполнителей задачи по созданию банка решений для умного города с единой цифровой платформой более чем в 50 пилотных муниципальных образованиях. Это позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность городов и эффективность управления муниципальными ресурсами, а также превратить их в центры притяжения квалифицированных кадров.