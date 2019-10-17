«Первый бит» поставил в «Перспективе» ПО для управления денежными потоками

«Первый бит» внедрил в энергетической компании «Перспектива» систему «БИТ.ФИНАНС». Благодаря этому сократились трудозатраты на ведение финансового учета и подготовку отчетности. Повысилась скорость согласования документов с руководством предприятия.

Компания «Перспектива» занимается производством электро- и тепловой энергии в Челябинской области. Представительства расположены в 5 городах региона и обеспечивают энергией оптовых покупателей.

Уровень регламентации бюджетного управления в компании достаточно высок. В бюджетном процессе участвует большое количество сотрудников – порядка 50. Это не только руководители компании и сотрудники финансово-экономических служб, но и специалисты отдела сбыта и других подразделений.

До проекта заявки формировались в бумажном виде. Из-за большого объема документов некоторые из них могли дублироваться, долго согласовываться руководителями по установленному регламенту. На обработку заявок и внесение данных в Excel требовались большие трудозатраты. Из-за сбоя в настройках системы информацию по платежам приходилось восстанавливать вручную.

Возникали проблемы с несвязностью платежей и утвержденного бюджета. Платежи осуществлялись не системно. Из-за большого объема документации контролировать их было сложно.

Также отмечалась высокая трудоемкость сбора фактического бюджета движения денежных средств (БДДС). Он собирался вручную путем выборки информации из бухгалтерского, управленческого и оперативного учета.

Чтобы решить эти проблемы, эксперты «Первого бита» внедрили в «Перспективе» систему «БИТ.ФИНАНС». Это позволило улучшить процедуры планирования оперативного управления денежными средствами, обеспечить более высокий уровень визирования документов и их согласования. С помощью программы также был автоматизирован процесс взаимодействия между подразделениями компании при планировании БДДС.

«Одно из главных достоинств внедренной системы – электронный финансовый документооборот, когда в программе одновременно работает большое количество пользователей. При этом для каждого настроены свои права доступа. Сотруднику приходит уведомление о том, что для него поступила задача и ему необходимо завизировать заявку или реестр платежей. Такой подход позволяет повысить эффективность взаимодействия между подразделениями», – сказал эксперт по финансовому учету компании «Первый бит» Искандер Султанов.

«Руководство и исполнители теперь могут отслеживать статусы заявок на расходование денежных средств, реестров платежей на каждом этапе: с момента создания заявки до оплаты. Это очень удобно, – отметила начальник финансово-экономического отдела компании «Перспектива» Екатерина Кузнецова. – А с помощью мобильного приложения «БИТ.ФИНАНС» в любом месте и в любое время можно управлять процессом согласования документов и ускорять принятие финансовых решений».