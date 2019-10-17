«Перекресток» автоматизировал маркетинговые коммуникации

Торговая сеть «Перекрёсток» совместно с GlowByte Consulting реализовали проект по оптимизации маркетинговых коммуникаций. Решение основано на комплексе предиктивных моделей SAS, которые на 30% повышают эффективность кампаний. Это первое внедрение SAS Marketing Optimization (SAS MO) в российском ритейле с доказанной результативностью.

Уникальное решение по автоматизации основано на комплексе предиктивных моделей UpLift и моделей, прогнозирующих средний чек в рамках акции для каждой кампании. Они учитывают более 200 атрибутов по клиенту и рассчитывают будущую доходность, поэтому прогнозный результат позволяет подобрать лучшее предложение на текущий момент и увеличить эффективность коммуникации с клиентом.

Внедрение проходило в два этапа: автоматизация запуска кампаний и реализация решения, которое отправляет клиенту наиболее ценное для него предложение. Модели, ранее запускаемые по отдельности, теперь загружены в единую систему, на выходе из которой формируется оптимальный список «один клиент - одно предложение». Основным критерием для сравнения двух сценариев была метрика прироста среднего оборота в период акции на участника.

«Это уникальный проект для российского ритейла. Идея витает давно и существуют различные инструменты для запуска подобной системы, но никто не публиковал положительные отзывы о результатах. Поскольку кампании, используемые в эксперименте, были только с предложением в рамках товарной категории, то разработанную систему можно назвать системой товарных рекомендаций. Но мы считаем, что данную систему можно расширить и масштабировать на все маркетинговые коммуникации с клиентом», - сказала Дарья Давыдова, ведущий бизнес-консультант практики Advanced Analytics GlowByte Consulting.

«В этом году мы поставили перед собой амбициозную цель - автоматизировать до 80% целевых маркетинговых кампаний, а также запустить более пятидесяти регулярных кампаний, отбор которых осуществляется на основе предиктивных моделей. Реализовать запуск мы планируем на базе SAS Marketing Optimization. Ожидаем, что это поможет нам автоматизировать процесс запуска и увеличить выручку от маркетинговых кампаний”, - отметила Екатерина Михайлова, руководитель управления монетизации клиентской базы торговой сети «Перекрёсток».

Цель «Перекрёстка» ‒ внедрение системы автоматического выбора предложений для каждого клиента к концу 2019 года и запуск SAS MO на большем объёме клиентов. Также торговая сеть планирует расширять список маркетинговых предложений для выбора в системе.

Дальнейшими шагами станет добавление новых типов коммуникации в систему.