«Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans

«Корус консалтинг» автоматизировал формирование P&L-отчетности по аналитикам управленческого учета в Gloria Jeans, одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды. Внедрение платформы Anaplan позволит ритейлеру выйти на новый уровень бизнес-планирования, сценарного анализа и моделирования развития сети, ускорить процессы сбора и обработки финансовых данных, а также сократить сроки формирования прогнозного P&L компании до 3-5 дней.

В 2019 г. ИТ-инфраструктуру сетевого ритейлера пополнило решение для автоматизации процессов сбора и обработки финансовых данных, моделирования и формирования P&L-отчетности на платформе Anaplan. Обновление методологии прогнозирования P&L и автоматизация усовершенствованных подходов на платформе Anaplan повысило прозрачность и целостность формирования отчетов по всей торговой сети.

Благодаря интеграции с Excel и «1C» система Anaplan выстраивает прогнозную модель отчета о прибылях и убытках на основе бюджетных данных, информации о себестоимости реализованной продукции и текущих расходах по всей сети магазинов. При этом пользователи могут создавать прогнозы любой детализации и разрезов: по выручке и марже, аренде, другим расходам. Кроме того, прогнозы можно формировать с учетом и без учета будущих открытий и закрытий магазинов. Это помогает оценить, как то или иное событие повлияет на бизнес, и выработать правильную тактику действий для достижения целевых значений продаж, расходов на аренду и, в итоге, прибыли сети.

Проект автоматизации выполнила команда «Корус консалтинга», обладающая обширной экспертизой в автоматизации финансового планирования fashion-ритейла.

«Применение гибких и быстрых технологий Anaplan позволит Gloria Jeans “на лету” моделировать множество сценариев, описывающих состояние бизнеса сети. В результате ритейлер получил мощный инструмент для работы и принятия взвешенных решений и сможет точнее фокусироваться на зонах роста. А облачная технология даст возможность масштабировать систему вслед за ростом потребностей бизнеса без капитальных затрат не модернизацию», – отметил Всеволод Тепляков, руководитель направления бизнес-планирования департамента CPM ГК «Корус консалтинг».

«Высокая конкуренция на российском рынке ритейла заставляет компании внимательнее изучать поведение покупателей и искать новые инструменты для роста продаж и снижения издержек. Наше преимущество – это сочетание богатого опыта компании и передовых технологичных решений, сочетающих возможности прогнозирования, моделирования и планирования. Получаемые прогнозы в любой детализации позволяют компании повышать эффективность бизнес-процессов», – сказал Александр Тарасов, старший вице-президент по финансам Gloria Jeans.