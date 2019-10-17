Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Корус консалтинг» автоматизировал формирование P&L-отчетности по аналитикам управленческого учета в Gloria Jeans, одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды. Внедрение платформы Anaplan позволит ритейлеру выйти на новый уровень бизнес-планирования, сценарного анализа и моделирования развития сети, ускорить процессы сбора и обработки финансовых данных, а также сократить сроки формирования прогнозного P&L компании до 3-5 дней.

В 2019 г. ИТ-инфраструктуру сетевого ритейлера пополнило решение для автоматизации процессов сбора и обработки финансовых данных, моделирования и формирования P&L-отчетности на платформе Anaplan. Обновление методологии прогнозирования P&L и автоматизация усовершенствованных подходов на платформе Anaplan повысило прозрачность и целостность формирования отчетов по всей торговой сети.

Благодаря интеграции с Excel и «1C» система Anaplan выстраивает прогнозную модель отчета о прибылях и убытках на основе бюджетных данных, информации о себестоимости реализованной продукции и текущих расходах по всей сети магазинов. При этом пользователи могут создавать прогнозы любой детализации и разрезов: по выручке и марже, аренде, другим расходам. Кроме того, прогнозы можно формировать с учетом и без учета будущих открытий и закрытий магазинов. Это помогает оценить, как то или иное событие повлияет на бизнес, и выработать правильную тактику действий для достижения целевых значений продаж, расходов на аренду и, в итоге, прибыли сети.

Проект автоматизации выполнила команда «Корус консалтинга», обладающая обширной экспертизой в автоматизации финансового планирования fashion-ритейла.

«Применение гибких и быстрых технологий Anaplan позволит Gloria Jeans “на лету” моделировать множество сценариев, описывающих состояние бизнеса сети. В результате ритейлер получил мощный инструмент для работы и принятия взвешенных решений и сможет точнее фокусироваться на зонах роста. А облачная технология даст возможность масштабировать систему вслед за ростом потребностей бизнеса без капитальных затрат не модернизацию», – отметил Всеволод Тепляков, руководитель направления бизнес-планирования департамента CPM ГК «Корус консалтинг».

«Высокая конкуренция на российском рынке ритейла заставляет компании внимательнее изучать поведение покупателей и искать новые инструменты для роста продаж и снижения издержек. Наше преимущество – это сочетание богатого опыта компании и передовых технологичных решений, сочетающих возможности прогнозирования, моделирования и планирования. Получаемые прогнозы в любой детализации позволяют компании повышать эффективность бизнес-процессов», – сказал Александр Тарасов, старший вице-президент по финансам Gloria Jeans.

Другие материалы рубрики

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation

Цифровизация малого бизнеса в России буксует, потому что ее не хочет руководство и не хватает денег

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Как менялась популярность языков программирования год от года

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Техника

Какая матрица в дисплеях лучше?

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner