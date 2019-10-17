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«Инфосистемы Джет» открывает филиал центра инноваций в Сколково

Интеграция Инфраструктура

«Инфосистемы Джет» официально откроет филиал Центра инноваций на территории Технопарка. Его сотрудники займутся разработкой решений в области искусственного интеллекта и энергоэффективности и поиском лучших стартапов в сфере Индустрии 4.0, цифровой промышленной безопасности, охраны труда и др.

В конце 2018 года «Инфосистемы Джет» совместно со «Сколтехом» вступила в консорциум по созданию и развитию технологий беспроводной связи и интернета вещей. В начале 2019 года компания сформировала собственный Центр инноваций для разработки новых направлений развития бизнеса и продуктовых концепций на базе собственных и партнерских решений.

Официальное открытие офиса состоится 22 октября в первый день Форума по системам искусственного интеллекта RAIF, который в этом году пройдет в рамках «Открытых инноваций» на территории Сколково. Филиал Центра будет включать в себя пространство для разработчиков, место для встреч и обмена опытом с техническими специалистами действующих и потенциальных партнеров и демо-зону инновационных решений «Инфосистемы Джет».

Центр формирует и развивает экосистему инновационных партнерств, состоящей из вендоров, стартапов, фондов акселерации и научно-исследовательских центров. В настоящий момент Центр инноваций выделяет пять ключевых направлений развития: промышленный интернет вещей (IIoT), компьютерное зрение, цифровые двойники, искусственный интеллект и машинное обучение (AI/ML).

«“Сколково” — площадка для инновационного нетворкинга, где мы уже общаемся с генераторами идей и решений, образовательными учреждениями, наукой и бизнесом. Мы готовы к открытому обмену экспертизой. Наша цель — создать полноценный тестовый полигон и демозону продуктов, которые мы уже разрабатываем совместно с резидентами Технопарка, — сказал Алексей Сечкин, директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет». — Учитывая наш 28-летний опыт построения и эксплуатации высококритичных корпоративных систем и приложений, нам есть что показать стартапам и бизнесу: первых — научить работать с тяжелым Enterprise, вторых — обезопасить от возможных рисков и сделать их цифровую трансформацию максимально эффективной».

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