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Commvault представила новый функционал Hedvig

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Commvault представила новый функционал своего решения Hedvig для программно-определяемого хранения. Эти усовершенствования реализуют дополнительные сценарии его применения и повышают ценность Hedvig для заказчиков. Анонс нового функционала Hedvig состоялся в рамках форума Commvault GO 2019.

«Анонсируемые сегодня функции разработаны на основе новейших технологий хранения, контейнеров и облаков. Они помогут предприятиям автоматизировать выполняемые вручную процедуры управления инфраструктурой и упростить гибридную облачную среду, – отметил Авинаш Лакшман (Avinash Lakshman), главный специалист по стратегии хранения, Commvault. – Эти функции дают предприятиям дополнительные преимущества от внедрения решений Commvault».

Новые функции Hedvig автоматизируют и упрощают администрирование данных, сокращают стоимость хранения и ускоряют окупаемость инвестиций. Это следующие функции.

Поддержка Container Storage Interface (CSI), благодаря которой предприятия смогут использовать решение Commvault для управления Kubernetes и другими оркестраторами контейнеров.

Встроенные механизмы обеспечения высокой доступности дата-центров, помогающие предприятиям обеспечить защиту своих данных от сбоев и аварий.

Поддержка механизма Erasure Coding, улучшающего эффективность хранения. Полная поддержка мультиадресных дата-центров. Включая управление уровнем доступа каждого из арендаторов, контроль и настройки шифрования, с помощью которых провайдеры могут строить решения для хранения в гибридной облачной среде.

Управление территориально-распределенными кластерами с возможностью получения уведомлений и генерации отчетов. С помощью этой функции предприятия и сервис-провайдеры смогут из одной консоли настроить конфигурацию инфраструктуры программно-определяемого хранения, охватывающей несколько дата-центров, и управлять этой инфраструктурой.

В будущем планируется использовать технологии Hedvig для усовершенствования автоматизации управления данными и расширить поддержку контейнеров приложений и микросервисов. Эти и другие инициативы Hedvig помогают Commvault реализовать стратегию по сокращению фрагментации данных в гибридной облачной среде и управления ими за счет унификации хранения.

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