Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP

Телеком Мобильная связь Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Российский сотовый оператор Tele2 объявил о завершении проекта по переходу на МСФО 15 – новый стандарт учета выручки по договорам с покупателями. Переход был реализован в сотрудничестве экспертов SAP Digital Business Services и проектной команды Tele2 на базе решения SAP Revenue Accounting and Reporting for BW/4HANA (SAP RAR).

Ключевой целью внедрения решения стало обеспечение учета выручки по договорам с покупателями и расходов по дилерской комиссии в соответствии с положениями МСФО 15. Это позволило Tele2 исключить риски претензий со стороны внешних и внутренних контролирующих подразделений. Также планировалось обеспечить оперативную настройку расчетов выручки по новым стандартам.

В рамках проекта был выполнен ряд сложных методологических задач по согласованию подходов учета выручки компании в различных разрезах. Также была решена задача по сбору и приведению к единому формату большого количества данных по всей абонентской базе из различных систем.

Благодаря внедрению SAP RAR информация о выручке с учетом всех корректировок доступна на четвертый день быстрого закрытия отчетного периода. В системе реализуется расчет всей информации: от филиала до портфеля продуктов. Помимо этого, доступен широкий пул отчетов для анализа, а процедура отражения операций от загрузки данных из источника в хранилище до формирования проводок полностью автоматизирована.

«Проект внедрения SAP RAR стал для Tele2 знаковым не только с точки зрения качества продукта или рекордных сроков перехода на новый стандарт, но и всестороннего вовлечения наших сотрудников. Сильная экспертиза локальной команды SAP обеспечила максимально эффективное внедрение решения. В ходе проекта Tele2 получила методологическую поддержку SAP, оперативное согласование и принятие бизнес-решений. Все это стало залогом успешного старта использования системы и достижения первых качественных результатов», – отметил Николай Суриков, финансовый директор Tele2.

«Умение быстро реагировать на нововведения регуляторов – залог устойчивого развития бизнеса. Нам важно дать нашим заказчикам инструмент, который поможет им быстро адаптироваться под меняющиеся условия. Решение SAP RAR было разработано, чтобы помочь нашим заказчикам справляться с новыми законодательными требованиями к признанию доходов. Оно помогает автоматизировать и существенно упростить процесс признания выручки», – сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

Другие материалы рубрики

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Как менялась популярность языков программирования год от года

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Техника

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner