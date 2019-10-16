Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP

Российский сотовый оператор Tele2 объявил о завершении проекта по переходу на МСФО 15 – новый стандарт учета выручки по договорам с покупателями. Переход был реализован в сотрудничестве экспертов SAP Digital Business Services и проектной команды Tele2 на базе решения SAP Revenue Accounting and Reporting for BW/4HANA (SAP RAR).

Ключевой целью внедрения решения стало обеспечение учета выручки по договорам с покупателями и расходов по дилерской комиссии в соответствии с положениями МСФО 15. Это позволило Tele2 исключить риски претензий со стороны внешних и внутренних контролирующих подразделений. Также планировалось обеспечить оперативную настройку расчетов выручки по новым стандартам.

В рамках проекта был выполнен ряд сложных методологических задач по согласованию подходов учета выручки компании в различных разрезах. Также была решена задача по сбору и приведению к единому формату большого количества данных по всей абонентской базе из различных систем.

Благодаря внедрению SAP RAR информация о выручке с учетом всех корректировок доступна на четвертый день быстрого закрытия отчетного периода. В системе реализуется расчет всей информации: от филиала до портфеля продуктов. Помимо этого, доступен широкий пул отчетов для анализа, а процедура отражения операций от загрузки данных из источника в хранилище до формирования проводок полностью автоматизирована.

«Проект внедрения SAP RAR стал для Tele2 знаковым не только с точки зрения качества продукта или рекордных сроков перехода на новый стандарт, но и всестороннего вовлечения наших сотрудников. Сильная экспертиза локальной команды SAP обеспечила максимально эффективное внедрение решения. В ходе проекта Tele2 получила методологическую поддержку SAP, оперативное согласование и принятие бизнес-решений. Все это стало залогом успешного старта использования системы и достижения первых качественных результатов», – отметил Николай Суриков, финансовый директор Tele2.

«Умение быстро реагировать на нововведения регуляторов – залог устойчивого развития бизнеса. Нам важно дать нашим заказчикам инструмент, который поможет им быстро адаптироваться под меняющиеся условия. Решение SAP RAR было разработано, чтобы помочь нашим заказчикам справляться с новыми законодательными требованиями к признанию доходов. Оно помогает автоматизировать и существенно упростить процесс признания выручки», – сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.