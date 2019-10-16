Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский»

На прошедшей в Москве конференции IBM Cloud & Security Summit по облачным технологиям и информационной безопасности, организованной российским офисом корпорации IBM, Сергей Мигалин, заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам концерна Росэнергоатом объявил о новом совместном проекте с IBM на базе ЦОД «Калининский».

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам Росэнергоатома, отметил: «Мы с IBM запускаем новый проект на базе построенного нами крупнейшего центра обработки данных (ЦОД) «Калининский». Наш совместный проект предполагает некоммерческую основу. На базе ЦОД Росатома мы развернем облако на open-sourсe технологиях и предоставим его бесплатно: проектам стартапов, лабораториям, командам разработчиков, студентам, университетам, широкому кругу заинтересованных в безопасном доступе к бесплатным облачным сервисам для целей исследований и пилотирования собственных решений. Росэнергоатому это дает понимание аудитории: мы видим проектные коллективы, студенческие сообщества разработчиков и энтузиастов, общаемся с ними и на следующем шаге можем набирать кадры, черпать идеи совместных проектов и нарабатывать собственный опыт поддержки сложной облачной инфраструктуры. Вместе с центром компетенций IBM мы готовы дальше абсолютно бесшовно масштабировать такие проекты на коммерческих стеках, на коммерческих облаках и предоставить лучший инфраструктурный сервис Росэнергоатома и лучшие продукты IBM на базе ЦОД Росатома».

Татьяна Сорокина, директор по корпоративным продажам IBM в России и странах СНГ, сказала: «Пока еще рано говорить о каких-то ожидаемых практических результатах от наших совместных намерений с Росэнергоатомом, но мы с надеждой смотрим на новые возможности для развития образовательных программ, навыков и бизнеса, которые этот проект в области облачной инфраструктуры и сервисов может принести всем заинтересованным сторонам в России».