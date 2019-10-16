Navicon вывел на российский рынок ИИ-платформу Kryon Process Discovery

Системный интегратор и разработчик Navicon – авторизованный партнер Kryon по продвижению RPA-технологий в России – вывел на российский рынок последнюю версию разработки вендора, платформу Kryon Process Discovery. Это решение с помощью алгоритмов искусственного интеллекта выявляет в компаниях бизнес-процессы, наиболее подходящие для оптимизации средствами RPA. Затем Process Discovery моделирует рабочие процессы для автоматизации: за счет этого время разработки и внедрения программных роботов сокращается на 80%, а также значительно ускоряется возврат инвестиций.

Внедрение сложных ИТ-решений сегодня требует от руководителей бизнеса максимально продуманного подхода: только в таком случае они могут быть уверены, что эффективно распределили на автоматизацию свой бюджет и ресурсы сотрудников. Помочь компаниям эффективнее оценивать свои бизнес-процессы и находить среди них наиболее подходящие для автоматизации могут системы Process Discovery (PD). Важно выделять их в системах класса Process Mining (PM). PM подразумевает сбор и последующий анализ логов всех систем, а затем построение на их основе бизнес-процессов с привлечением экспертов-аналитиков (этап Process Discovery). Решение Kryon с помощью запатентованных технологий в области ИИ сразу может «отрисовать» процессы, готовые к последующей обработке.

Кроме того, Kryon Process Discovery фиксирует все отклонения в реализации процессов различными пользователями и оперативно находит наиболее эффективные варианты для их автоматизации с помощью RPA.

Выявив наилучших «кандидатов» на автоматизацию с помощью алгоритмов ИИ, Kryon Process Discovery самостоятельно создает рабочие процессы для роботизации и подготавливает их к последующей обработке без участия экспертов. Таким образом, время на внедрение новых программных роботов сокращается в разы. Кроме того, Kryon Process Discovery можно использовать даже при формально регламентированных процессах. Регламенты часто устаревают, а пользователи по-разному реализуют тот или иной процесс – наличие правил не означает, что его можно частично или полностью автоматизировать. Система Process Discovery оперативно выдаст рекомендации по этому вопросу.

«В нашем центре инновационных технологий мы "приземляем" наиболее технологичные решения, появляющиеся на международном ИТ рынке и вносящие весомый вклад в цифровую трансформацию предприятий. Kryon Process Discovery – уникальная платформа, позволяющая без отвлечения сотрудников от их основной деятельности и без привлечения собственных или внешних аналитиков выявить наиболее подходящие для роботизации процессы и создать функциональный базис для их последующей автоматизации. Запрос рынка на подобную функциональность огромен, и мы вместе с Kryon полностью готовы предоставить соответствующее ему решение», – отметил Андрей Капранов, руководитель центра инновационных технологий компании Navicon.

«Перефразируя Айзека Азимова: робот не может своим бездействием допустить скучной работе нанести вред человеку. Наши роботы не пойдут искать для вас Сару Коннор, но легко найдут и автоматизируют те процессы, роботизация которых принесет вашему бизнесу наибольший эффект», – сказал Михаил Рожковский, директор по технической поддержке продаж Kryon в регионе EMEA.