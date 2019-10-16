Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Бизнес-приложения

Системный интегратор и разработчик Navicon вошел в список 20 крупнейших российских поставщиков аналитических решений по версии CNews. В 2018 г. компания заработала 320 млн руб. на проектах бизнес-аналитики. Рейтинг и обзор «Аналитика 3.0 – 2019» подготовлены CNews Analytics и учитывают данные о работе ИТ-компаний за 2017-2018 гг.

В 2018 г. российский рынок бизнес-аналитики продолжил демонстрировать рост – совокупная выручка первых пятнадцати участников рейтинга, среди которых и компания Navicon, составила 11,7 млрд руб. – это почти на 5% больше, чем в 2017 г. Эксперты объясняют эту тенденцию развитием цифровизации и повышенным интересом к технологиям: например, в ритейле, промышленности и финансовом секторе есть спрос на BI-решения с применением Data Lake, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Также сохранился интерес бизнеса к аналитическим инструментам, работающим по модели Self-service. Они проще с точки зрения использования, так как не требуют регулярных настроек или дополнительной поддержки. Еще одна тенденция – все больше компаний начинают понимать, зачем им нужны BI-инструменты: если раньше руководителей привлекали внушительные графики в отчетах, то теперь они стремятся их монетизировать и сделать основой для принятия решений.

По направлению аналитики данных Navicon работает с ведущими представителями фармацевтической, медицинской и FMCG-отраслей. В числе клиентов, которые внедрили BI-инструменты в 2018 г., такие компании как «Квайссер фарма» и «Медси». Использование аналитики позволило им усовершенствовать управление бизнес-процессами и получить конкурентное преимущество на рынке. В данный момент над проектами по бизнес-аналитике работают 150 сотрудников Navicon.

«Спрос на BI-инструменты стабильно растет, особенно среди компаний из таких отраслей, как фармацевтика и FMCG. Их руководители переходят от обсуждения важности работы с данными к конкретным действиям. Это связано с тем, что на этих высококонкурентных рынках сегодня побеждает тот, кто не просто научился извлекать из своих данных полезные инсайты с помощью правильных инструментов, но и смог оперативно запустить полученную информацию в работу», – сказал Владимир Шаров, генеральный директор компании Navicon.

В дальнейшем, по мнению экспертов CNews, повышение ценности BI-решений приведет к росту количества специалистов в этой отрасли, а в компаниях увеличится число сотрудников, работа которых связана с бизнес-аналитикой. Специалисты Navicon считают, что в ближайшие годы отрасль может ждать еще одно важное изменение, связанное с возрастающей ролью искусственного интеллекта в анализе данных: он будет помогать бизнесу не только анализировать ключевую информацию, но и принимать решения на ее основе, а также ставить задачи другим системам и контролировать изменения.

Другие материалы рубрики

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Как менялась популярность языков программирования год от года

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Техника

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner