МТС и «МЕДСИ» подключили врачей Санкт-Петербурга к телемедицине

МТС и ГК «МЕДСИ» подключили врачей из Санкт-Петербурга к телемедицинским консультациям через сервис SmartMed. Пользователи сервиса из Санкт-Петербурга получили возможность продолжить лечение в клинике после онлайн-консультации или наблюдаться онлайн после очного приёма.

Консультации в приложении SmartMed и на сайте smartmed.pro проводят петербургские врачи «МЕДСИ» следующих специальностей: терапевт, оториноларинголог (ЛОР), маммолог-онколог, травматолог-ортопед. В ближайшие месяцы планируется подключить к системе дистанционного консультирования педиатров и других специалистов.

Во время очных приёмов в клинике и дистанционных консультаций через SmartMed врач имеет доступ к единой медицинской карте пациента. Вся информация (протокол приёма, рекомендации, результаты анализов) видна пользователю в приложении SmartMed. Безопасное хранение данных МТС обеспечивает в специальном защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTС.

«Возможность наблюдаться у одного врача онлайн и офлайн высоко востребована среди пользователей SmartMed. Более 40% московских пациентов SmartMed проходят лечение, сочетая дистанционные консультации с посещением клиник. Теперь такой формат доступен и петербуржцам. В наших планах ― увеличить число петербургских врачей, консультирующих онлайн, и продолжить подключать к телемедицине специалистов из других городов России», ― сказала руководитель сервиса SmartMed Анна Фофанова.

«Мы делаем достижения современной медицинской науки доступными каждому: высокопрофессиональные врачи, высокий уровень сервиса, возможность оставаться «на связи» со своим лечащим доктором в любой точке земного шара — это то, что пациенты ждут от современной медицинской сети. Современные технологии позволяют человеку управлять своим здоровьем», ― отметил исполняющий обязанности медицинского директора «МЕДСИ» Адель Вафин.

Стоимость срочной или плановой онлайн-консультации терапевта, педиатра и узких специалистов в SmartMed ― 550 рублей.

В сложных случаях пациент может воспользоваться помощью врача, обладающего редкими компетенциями, или кандидата медицинских наук. Стоимость удалённой консультации такого специалиста ― 6000 рублей.