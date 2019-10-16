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ГК «Паладин» примет участие в Cnews Forum 2019: Информационные технологии завтра

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

7 ноября в отеле Radisson Blu Slavyanskaya Hotel состоится ИТ-событие года – Cnews Forum 2019: Информационные технологии завтра.

CNews Conferences и CNews Analytics ежегодно успешно решают непростую задачу: предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики смогут принять активное участие в дискуссии об информатизации экономики в ближайшие годы.

В мероприятии в качестве спонсора также примут участие крупный ИТ-интегратор в России - Группа компаний «Паладин» совместно с одним из ведущих лидеров ИТ-индустрии Hewlett Packard Enterprise. С докладом от ГК «Паладин» выступит технический директор Герман Лобанов. В свою очередь HPE будет представлять IT Solutions Manager – Игорь Подуков.

В первой части мероприятия состоится общая пленарная сессия с участием экспертов мирового уровня, а также ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Вторая часть включает в себя работу по секциям: в рамках сессионных заседаний будет представлена информация о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Выступление спикеров ГК «Паладин» и HPE состоится в 15.35 в секции «Облачные технологии». Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованы окажутся представленные продукты и услуги на рынке, а также выявить факторы, которые могли бы затормозить продвижение тех или иных технологий в условиях российских реалий.

На стенде Группы компаний «Паладин» (№13) вы можете пообщаться с техническими специалистами и получить более подробную информацию об оборудовании Hewlett Packard Enterprise.

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