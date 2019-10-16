«1С-Рарус» начала продажи «Альфа-Авто 6 КОРП»

«1С-Рарус» объявила о старте продаж отраслевого решения «Альфа-Авто, редакция 6». Новая версия разработана для крупных дилеров, импортеров и многопрофильных автоцентров. Добавлены новые функции проверки контрагентов и интеграции с сервисами, также усовершенствованы программы лояльности и реализован интерфейс контакт-центра.

Начиная с 1996 года «1С-Рарус» внедряет и развивает флагманский продукт «Альфа-Авто». Это конфигурации на платформе «1С:Предприятие» для автоматизации управленческого учета предприятий автомобильного бизнеса: автосалонов, технических центров и магазинов автозапчастей. Команда разработчиков с каждой редакцией совершенствует отраслевую линейку в соответствии с требованиями рынка и пожеланиями заказчиков.

Традиционного торгового функционала для компаний автобизнеса уже недостаточно. Требуются сложные модели учета, складская логистика, мотивация персонала, гибкие системы скидок и бонусные программы. «Альфа-Авто, редакция 6» автоматизирует бизнес-процессы поддержки и контроля взаимодействий с клиентами; оформления заказов на продажу автомобилей; предпродажной подготовки транспортных средств; выкупа и реализации автомобилей с пробегом; оказания услуг по ремонту и обслуживанию; оптовой и розничной торговли запчастями; работы складского хозяйства; учета оплат и этапов взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

В шестую версию добавлены новые функции. Теперь документы продажи и закупки можно передать на подпись контрагенту с помощью электронного документооборота, а в программу интегрированы сервисы «1СПАРК Риски» и «1С:Бизнес сеть». Создана подсистема утверждения документов, а для безопасности сделок можно проверить контрагентов с помощью сервиса ФНС. Планирование осуществляется автоматически на основании записи на ремонт, добавлены скидочные программы для ценообразования и программы поддержки продаж. В части CRM добавлен интерфейс контакт-центра для обработки входящих обращений, ввод которых можно автоматизировать с помощью «1С-Рарус:Софтфон». В новой версии программы улучшены система управления доступом, возможности работы в тонком клиенте, удобство при разработке интеграций.