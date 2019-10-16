Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«1С-Рарус» начала продажи «Альфа-Авто 6 КОРП»

Интеграция Бизнес-приложения

«1С-Рарус» объявила о старте продаж отраслевого решения «Альфа-Авто, редакция 6». Новая версия разработана для крупных дилеров, импортеров и многопрофильных автоцентров. Добавлены новые функции проверки контрагентов и интеграции с сервисами, также усовершенствованы программы лояльности и реализован интерфейс контакт-центра.

Начиная с 1996 года «1С-Рарус» внедряет и развивает флагманский продукт «Альфа-Авто». Это конфигурации на платформе «1С:Предприятие» для автоматизации управленческого учета предприятий автомобильного бизнеса: автосалонов, технических центров и магазинов автозапчастей. Команда разработчиков с каждой редакцией совершенствует отраслевую линейку в соответствии с требованиями рынка и пожеланиями заказчиков.

Традиционного торгового функционала для компаний автобизнеса уже недостаточно. Требуются сложные модели учета, складская логистика, мотивация персонала, гибкие системы скидок и бонусные программы. «Альфа-Авто, редакция 6» автоматизирует бизнес-процессы поддержки и контроля взаимодействий с клиентами; оформления заказов на продажу автомобилей; предпродажной подготовки транспортных средств; выкупа и реализации автомобилей с пробегом; оказания услуг по ремонту и обслуживанию; оптовой и розничной торговли запчастями; работы складского хозяйства; учета оплат и этапов взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

В шестую версию добавлены новые функции. Теперь документы продажи и закупки можно передать на подпись контрагенту с помощью электронного документооборота, а в программу интегрированы сервисы «1СПАРК Риски» и «1С:Бизнес сеть». Создана подсистема утверждения документов, а для безопасности сделок можно проверить контрагентов с помощью сервиса ФНС. Планирование осуществляется автоматически на основании записи на ремонт, добавлены скидочные программы для ценообразования и программы поддержки продаж. В части CRM добавлен интерфейс контакт-центра для обработки входящих обращений, ввод которых можно автоматизировать с помощью «1С-Рарус:Софтфон». В новой версии программы улучшены система управления доступом, возможности работы в тонком клиенте, удобство при разработке интеграций.

Другие материалы рубрики

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Как менялась популярность языков программирования год от года

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Техника

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner