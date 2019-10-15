Система Televend размещена в «Облаке КРОК»

Intis объявила о переходе на ресурсы «Облака КРОК» для усиления позиций на российском рынке. В облаке заказчик размещает свое основное решение — систему телеметрии вендинговых аппаратов Televend. Она в режиме реального времени анализирует и передает множество транзакций ежедневно, в том числе фискальных, для более 200 тыс. автоматов по всему миру. Это критичный для бизнеса Intis сервис, поэтому особое внимание клиент обратил на надежность облачной платформы, соответствие требованиям регуляторов и масштабируемость.

Благодаря миграции в облако программной части системы удается решить три ключевые задачи. Компания Intis за счет централизованного управления обеспечивает высокое качество сервиса. Владельцы вендинговых аппаратов, на которых установлена система Televend, сокращают затраты на ИТ и упрощают логистические процессы. А потребители могут быть уверены в полноте ассортимента и свежести продуктов.

Система Televend класса IoT помогает организовать и оптимизировать повседневные операции владельцев торговых аппаратов. Среди функций системы: отслеживание остатков, контроль срока годности продуктов, выстраивание маршрутизации доставки, анализ рентабельности каждой точки, удаленное управление настройками вендинговых аппаратов, использование мобильных кошельков для пользователей. Сегодня продукт используют как крупные организации, такие как поставщик торговых аппаратов «Петро-Сервис», так и небольшие компании из числа российских ритейлеров и девелоперов.

Televend имеет cloud-native архитектуру: она изначально спроектирована для размещения в облачной среде. В России компания Intis локализует свой продукт на мощностях публичного облака, чтобы обеспечить требования местных регуляторов в части хранения данных и проведения безналичных платежей.

«Среди всех российских облачных провайдеров команду КРОК Облачные сервисы отличает клиентоориентированность и высокое качество сервиса. Между тем, не можем не отметить зрелость и производительность облачной платформы, а также меры, которые компания предпринимает для ее защиты. Чтобы удостовериться в этом, нам не нужно проводить аудиты — достаточно знать, что компания ежегодно проходит ресертификацию по PCI DSS», — сказал Младен Дамьянович, руководитель проектов Intis в России.

«Использование облака экономически оправданно в тех случаях, когда нагрузка на бизнес-приложение или сервис нестабильна и есть явно выраженные пики. Для вендинговых систем это характерно. Как показывает практика, на территориях офисных зданий максимум запросов приходится на утро и обеденные часы. В то же время подобные аппараты часто устанавливают в местах массового скопления людей: на вокзалах и аэропортах. Следовательно, они должны работать 24х7. Таким образом, облако подходит оптимально для работы подобных IoT-решений: оно позволяет оптимизировать затраты на инфраструктуру и обеспечить высокую надежность сервиса с круглосуточной поддержкой», — отметил Максим Березин, директор по развитию «КРОК Облачные сервисы».