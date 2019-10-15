«Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство

Segezha Group (входит в АФК «Система») внедряет систему, прогнозирующую возникновение брака и остановку работы бумагоделательного оборудования. Цифровые технологии предиктивной аналитики с применением методов машинного обучения (ML) разработаны компанией «Инфосистемы джет» для Сегежского ЦБК.

Одним из главных вызовов для целлюлозно-бумажного производства является обрыв движущегося по бумагоделательным машинам полотна. Обрыв полотна – большая проблема как старых, так и новых бумажных фабрик. Даже минимальная остановка производственной линии один раз в день в масштабе одного года означает длительный простой оборудования, дополнительный расход сырья и значительные финансовые потери.

Для решения задачи Центр машинного обучения «Инфосистемы джет» построил ML-модели, которые анализируют данные с датчиков оборудования и показатели АСУ ТП, касающиеся обслуживания станка и замены материалов. Система определяет различные уровни тревоги и выдает показатель вероятности обрыва полотна или остановки станка, прогнозируя дату, время и возможную причину повреждения. Результаты анализа выводятся на мониторы оператора машины и дежурного технолога.

Алгоритмы машинного обучения выявляют: показатели датчиков, которые могут стать причиной остановки оборудования, и сложные зависимости, например, когда показания одних датчиков начинают влиять только при условии, что другие находятся вне заданного диапазона.

«За последние несколько лет комбинат прошел несколько циклов модернизации, в результате увеличил свои производственные мощности до 360 тыс. тонн качественной крафт-бумаги ежегодно, используя только собственные лесоресурсы. А в начале 2019 года инвестиционный проект по реконструкции АО "Сегежский ЦБК" был включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных в области освоения лесов. На новом этапе обновления мощностей мы планируем увеличение производительности порядка 800 тыс. тонн продукции, включая новые продукты. Надеемся, что новая система предиктивной аналитики поможет нам достичь поставленных целей», — сказал член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.

«Ключевая ценность решения для технолога — возможность предотвратить остановку станка или поломку. А для владельца бизнеса — это гарантия непрерывности производства и сокращения финансовых потерь. Во время тестов система предиктивной аналитики показала свою эффективность, верно спрогнозировав несколько обрывов, так что теперь мы вместе с заказчиком готовимся к тиражированию опыта на другие задачи», — отметил Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО «Инфосистемы джет».