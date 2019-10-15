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Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию

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Atos открыл новую испытательную лабораторию высокопроизводительных компьютерных вычислений (High Performance Computing Test Lab) в Анже (Франция). Новый центр площадью 2 тыс. м2 способен разместить вычислительные ресурсы, сопоставимые по мощности с 48 суперкомпьютерами BullSequana. Новая площадка предоставляет заказчикам Atos во всем мире возможность протестировать свое супервычислительное оборудование в реальных условиях, чтобы убедиться, что оно полностью соответствует всем требованиям эталонных тестов.

В лаборатории установлена энергоэффективная система охлаждения, которая использует жидкий хладагент с низким коэффициентом ПГП (потенциал глобального потепления) и технологию Free Cooling, что позволяет снизить расходы на электричество до 75%. Кроме того, в ней применяется система возврата тепла, которая повторно использует энергию, образующуюся во время работы лаборатории, для обогрева и охлаждения офисных помещений. Она имеет КПД (коэффициент полезного действия), равный шести, что в два раза больше по сравнению со стандартными системами. В лаборатории также предусмотрена «зеленая» крыша и терминалы для зарядки электрических транспортных средств. В 2020 г. на крыше лаборатории будут установлены солнечные батареи. BullSequana XH2000, новейший гибридный суперкомпьютер Atos, также повышает энергоэффективность работы центра с помощью установленного в нем запатентованного решения для жидкостного охлаждения Direct Liquid Cooling (DLC). Система минимизирует потребление энергии за счет использования теплой воды с максимальной температурой 40°C.

Создание новой лаборатории является очередным шагом в рамках стратегии Atos по развитию региона Пэи-де-ла-Луар и города Анже, являющегося культурно-историческим памятником Европы. Группа компаний работает в этом регионе на протяжении почти 60 лет, чтобы сделать его современным центром технической экспертизы глобального масштаба.

С момента приобретения Bull в 2014 г., Atos непрерывно инвестировала в развитие бизнеса в Анже, что дало высокие результаты. Так, в период с 2016 по 2019 г. на площадке в Анже Atos произвела системы с общей вычислительной мощностью в почти половину экзафлопса. Объем производства вычислительных серверов (включая суперкомпьютеры) был увеличен с 3 тыс. систем в 2016 г. до 5 тыс. в 2019 г. В 2022 году Atos произведет 10 тыс. систем на фабрике в Анже, что будет равняться почти 2 экзафлопсам.

На фабрике Atos в Анже 250 специалистов заняты разработкой и производством суперкомпьютеров, включая экзафлопсный суперкомпьютер BullSequana XH2000.

Во Франции суперкомпьютер BullSequana X приобрел Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии (CEA), мощность системы составляет 12 петафлопс, центр GENCI (Grand Équipement National de Calcul Intensif) и другие исследовательские институты из Германии, Великобритании, Индии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Чешской Республики и США.

Строительство новой лаборатории совместно финансируется европейскими фондами регионального развития. Регион Пэи-де-ла-Луар инвестировал 600 тыс. евро в рамках политики экономического развития. Также было получено 1,2 млн евро от Европейского фонда регионального развития (FEDER).



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