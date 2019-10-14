Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6

Zyxel Communications объявила о расширении своего портфолио для WiFi 6 (11ax), представив новое решение для управляемого WiFi, MPro Mesh и комплексное решение 10G PON. С помощью этих решений сервис-провайдеры смогут использовать весь потенциал своих сетей и предложить клиентам работу в сети на многогигабитных скоростях.

Все три новые решения будут представлены на стенде F38 форума Broadband World Forum (BBWF), который откроется в Амстердаме 15 октября.

Обеспечивающий многогигабитные скорости соединения и поддержку большого числа устройств портфолио Zyxel для WiFi 6 состоит из моделей для DSL, Ethernet, Active Fiber, PON и расширителей, которые подойдут для различных сценариев развертывания беспроводной сети. Также впервые на мировом рынке Zyxel представит решение MPro Mesh™, которое сочетает проверенный функционал решения для Управляемого WiFi с промышленным стандартом EasyMesh для обеспечения высокой производительности WiFi в любом уголке помещений и расширенную совместимость с оборудованием для построения mesh-сетей.

«По мере того, как конечные пользователи приобретают новые устройства, экспоненциально увеличиваются требования к пропускной способности сети, и для удовлетворения запросов клиентов сервис-провайдерам необходимо постоянно наращивать свою сетевую структуру, - отметил Аллен Лин (Allen Lin), вице-президент подразделения Zyxel Broadband EMEA Business Unit. - Наша новейшая линейка предлагает весь диапазон решений, начиная от гигабитных решений для покрытия по всему дому и до решений для бесшовного подключения в роуминге. Эти решения помогут сервис-провайдерам обеспечить работу своих клиентов в сети на многогигабитных скоростях в любом месте».

Zyxel также продемонстрирует новые оптические терминалы 10G PON Optical Line Terminal (OLT) и 10G PON Optical Network Terminal (ONT), которые предоставляют сервис-провайдерам возможность предложить своим домашним пользователям настоящий гигабит. Новейшая модель G.fast 212 MHz Distribution Point Unit (DPU) обеспечивает гигабитный широкополосный доступ даже в тех районах, куда сервис-провайдеру экономически невыгодно прокладывать оптический кабель.

Беспроводной доступа по 5G NR для замены стационарной связи

На форуме также будет представлены решения Zyxel 5G New Radio (NR), поддерживающие различные устройства, сервисы и сценарии использования беспроводной сети. Эти решения является частью обширного портфолио Fixed Wireless Access (FWA), обеспечивающего многогигабитный широкополосный доступ по имеющимся сотовым сетям.

Zyxel представит эти новые решения на своем стенде F38 на форуме Broadband World Forum 2019 в Амстердаме, который будет проходить со вторника 15 октября до четверга 17 октября в выставочном центре RAI.