«Вист групп» внедрит автоматизированную систему диспетчеризации на участках Талдинского месторождения

Автоматическая система диспетчеризации (АСД) «Карьер» разработки «Вист групп» (входит в группу компаний «Цифра») заработает на двух лицензионных участках недр «Кыргайский-Средний» и «Отвальный Южный №2 "Глубокий"» Северо-Талдинского и Талдинского месторождений, принадлежащих угледобывающей компании «Ресурс». Система представляет собой распределенную структуру сбора, обработки, хранения и визуализации информации о местоположении и состоянии самосвалов.

Внедрение системы диспетчеризации проводится с целью повышения производительности горнотранспортного комплекса, экономии ресурсов и повышению уровня промышленной безопасности. Всего в системе будет задействовано более 100 мобильных объектов, в том числе 40 карьерных самосвалов и девяти экскаваторов.

«Повышение производительности планируется достичь прежде всего за счет применения модуля оптимизации, позволяющего автоматически направлять самосвалы на оптимальные маршруты, – сказал директор обособленного подразделения "Вист групп" Александр Бондаренко. – Автоматизация позволит оперативно принимать решение в случае отклонения техники от нормального режима работы».

«При интеграции в кратчайшие сроки без существенной дополнительной оптимизации программного обеспечения система позволяет добавиться роста производительности самосвалов, примерно, на 5% и, соответственно, получению дополнительной товарной продукции», – отметил Антон Тимошенко, директор по производству компании «Ресурс».

АСД «Карьер» включает в себя, в том числе, систему контроля загрузки, которая обеспечивает равномерную и точную загрузку самосвалов без недогрузок и перегрузок, максимально повышая среднеэксплуатационную производительность самосвалов и обеспечивая им длительный срок службы, тем самым, снижая себестоимость вывозных работ.