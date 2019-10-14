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«Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры в «РЖД интернешнл»

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«Ростелеком» организовал в компании «РЖД интернешнл» управление сетевой инфраструктурой. Данное комплексное решение, реализованное по сервисной модели, позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности, отмечают в компании.

Компания предоставила в аренду необходимое оборудование и обеспечила поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг сети и оборудования клиента, диагностику неисправностей и решение проблем методом удаленного доступа, услуги выделенного сервис-менеджера. Заказчик может пользоваться клиентским порталом и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на техническую поддержку.

Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» «Ростелекома», сказал: «Услуга “Управление сетевой инфраструктурой” становится все более востребованной у наших клиентов. “Ростелеком” предлагает широкий модельный ряд оборудования от ведущих производителей и высокую скорость организации сервиса. Так, поставка оборудования и подключение к системе мониторинга выполняются в течение трех-пяти дней. С помощью проактивного мониторинга наши специалисты узнают о возможных проблемах в сети заказчика и начинают реагировать до их появления. По желанию клиента компания обеспечит дополнительные услуги: выезд инженера на место обслуживания, управление изменениями конфигурации оборудования и его “горячее” резервирование».

Дмитрий Кантер, начальник службы безопасности и ИТ-компании «РЖД интернешнл», отметил: «Нас устраивает гибкость комплексного решения: простота и скорость масштабирования сети при использовании арендуемого оборудования. Выделенная техническая поддержка позволяет оперативно получать помощь квалифицированных специалистов. Кроме того, “Ростелеком” гарантирует качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA, что очень важно для нас».



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